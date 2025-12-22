Пресс-секретарь Клинтона потребовал огласить и другие фото с политиком

ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь экс-президента США Билла Клинтона Анхель Уренья после публикации фотографий бывшего американского лидера из дела обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна потребовал придать огласке и другие материалы с политиком.

"Мы призываем президента ( США Дональда) Трампа приказать генпрокурору Пэм Бонди немедленно опубликовать все материалы, ссылающиеся, упоминающие или содержащие фотографии Клинтона ", - говорится в распространенном заявлении Уреньи.

Он указал Белому дому, что отказ от таких действий "подтвердит подозрения, что действия минюста - не об открытости, а об инсинуациях". "Избирательную" публикацию пресс-секретарь Клинтона назвал неправильной.

Как заявил он, "то, что пока опубликовал минюст, и то, как это было сделано, делает ясным одно: кого-то или что-то защищают". "Мы не знаем, кого, что или почему. Но мы знаем, что не нуждаемся в такой защите", - подчеркнул Уренья.

Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.

В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке Флориде . Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейнанашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.