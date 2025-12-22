Рейтинг@Mail.ru
23:18 22.12.2025
Пресс-секретарь Клинтона потребовал огласить и другие фото с политиком
Пресс-секретарь Клинтона потребовал огласить и другие фото с политиком
Пресс-секретарь экс-президента США Билла Клинтона Анхель Уренья после публикации фотографий бывшего американского лидера из дела обвиненного в сексторговле...
2025-12-22T23:18:00+03:00
2025-12-22T23:18:00+03:00
Пресс-секретарь Клинтона потребовал огласить и другие фото с политиком

Пресс-секретарь Клинтона требует публикации и других его снимков

© AP Photo / Susan Walsh Бывший президент США Билл Клинтон
Бывший президент США Билл Клинтон
© AP Photo / Susan Walsh
Бывший президент США Билл Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь экс-президента США Билла Клинтона Анхель Уренья после публикации фотографий бывшего американского лидера из дела обвиненного в сексторговле финансиста Джеффри Эпштейна потребовал придать огласке и другие материалы с политиком.
"Мы призываем президента (США Дональда) Трампа приказать генпрокурору Пэм Бонди немедленно опубликовать все материалы, ссылающиеся, упоминающие или содержащие фотографии Клинтона", - говорится в распространенном заявлении Уреньи.
21 декабря, 01:24
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
21 декабря, 01:24
Он указал Белому дому, что отказ от таких действий "подтвердит подозрения, что действия минюста - не об открытости, а об инсинуациях". "Избирательную" публикацию пресс-секретарь Клинтона назвал неправильной.
Как заявил он, "то, что пока опубликовал минюст, и то, как это было сделано, делает ясным одно: кого-то или что-то защищают". "Мы не знаем, кого, что или почему. Но мы знаем, что не нуждаемся в такой защите", - подчеркнул Уренья.
Ранее во исполнение принятого в ноябре закона были опубликованы материалы из дела скандального финансиста. Минюст опубликовал в том числе фото Клинтона, обнимающегося с девушками. На одном из снимков Клинтон в джакузи вместе с человеком, чье лицо скрыто, установить пол нельзя. Также опубликована фотография Клинтона в бассейне с девушкой и сообщницей Эпштейна Гислейн Максвелл.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Более 500 страниц документов по делу Эпштейна полностью закрашены, пишутCBS
20 декабря, 18:22
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейнанашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Захарова прокомментировала публикацию материалов по делу Эпштейна
20 декабря, 02:46
 
Заголовок открываемого материала