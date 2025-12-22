Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что только жители острова и датчане могут определять его статус.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.