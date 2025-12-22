Каллас напомнила США о суверенитете Гренландии

БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Кая Каллас напомнила на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по Гренландии, что только жители острова и датчане могут определять его статус.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник напомнила о неприкосновенности границ Дании и Гренландии на фоне назначения американским лидером спецпосланника по острову. Она уточнила, что Евросоюз выражает полную солидарность с королевством и народом Гренландии.
"Мы продолжаем выражать солидарность с Данией и Гренландией. Гренландия является автономной территорией в составе Королевства Дания. Любые изменения ее статуса могут решаться только гренландцами и датчанами. Мы ожидаем от всех наших партнеров уважения их суверенитета и территориальной целостности, а также соблюдения международных обязательств, закрепленных, в частности, в Уставе ООН и Североатлантическом договоре", - заявила Каллас.
Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер острова Муте Эгеде отвечал, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над островом.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.