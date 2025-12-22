Постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране нет, сообщил Гросси

ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Постоянного присутствия инспекторов МАГАТЭ в Иране сейчас нет, заявил в интервью РИА Новости гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Не сегодня", - сказал он, комментируя вопрос об актуальном присутствии инспекторов Агентства в Иране.
Но это, по его словам, не означает, что МАГАТЭ уходит из Ирана. "Просто сейчас объем инспекционной деятельности сократился. Мы направляем инспекторов, когда им необходимо выполнить конкретную миссию, после чего они возвращаются. Ранее интенсивность работы была такой, что вы постоянно видели бы четыре, пять, десять сотрудников МАГАТЭ, перемещающихся с объекта на объект. Сейчас ситуация иная", - пояснил гендиректор.
Совет управляющих МАГАТЭ 20 ноября принял резолюцию, требующую от Ирана без промедления сообщить агентству о состоянии запасов обогащенного урана и разбомбленных ядерных объектов. Постпред Ирана при международных организациях в Вене Реза Наджафи заявил, что Тегеран считает новую резолюцию МАГАТЭ неконструктивной и политизированной.
Иран 20 ноября формально уведомил МАГАТЭ об окончании действия Каирского соглашения с агентством, заключенного в сентябре. Каирское соглашение между Ираном и МАГАТЭ было заключено в Египте в сентябре и определяло контуры взаимодействия Ирана с международной организацией с учетом ударов по иранским ядерным объектам. Такое решение связано с возобновлением действия резолюций Совбеза ООН по санкциям против Ирана. При этом в Тегеране отмечали, что готовы рассмотреть предложения по новой договоренности с МАГАТЭ. При этом формат взаимодействия с агентством будет определять Высший совет национальной безопасности Ирана.
Лавров рассказал о сотрудничестве России и Ирана в военной сфере
17 декабря, 19:20
Ныне недействующее соглашение Ирана с МАГАТЭ по сотрудничеству было выработано спустя несколько месяцев после того, как Тегеран в июле принял закон, ограничивавший уровень кооперации с агентством и предполагающий в том числе высылку инспекторов МАГАТЭ из исламской республики. Инспекторы, отслеживающие ядерную активность Ирана на ядерных объектах, тогда покинули страну.
Несмотря на это, сотрудники МАГАТЭ осенью посещали Тегеранский исследовательский реактор, используемый иранскими властями для развития ядерной медицины, а также строящуюся при российском участии АЭС "Бушер", последний раз - в начале ноября. Другие же объекты, а именно в Натанзе, Исфахане и Фордо, подвергавшиеся бомбардировкам во время конфликта с США и Израилем, представители МАГАТЭ не посещали.
Подобная ситуация ставит МАГАТЭ перед проблемой верификации ядерной деятельности Ирана.