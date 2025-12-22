В Оренбургской области иностранца будут судить за контрабанду сигарет

По версии следствия, в мае Антон Гросу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно переместил на грузовом автомобиле в Российскую Федерацию свыше 1,5 тысяч коробок немаркированной акцизными марками табачной продукции стоимостью 107,8 миллионов рублей, говорится в сообщении. Отмечается, что действия иностранца пресечены сотрудниками пограничной службы, табачная продукция изъята из незаконного оборота.