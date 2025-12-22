В Оренбургской области иностранца будут судить за контрабанду сигарет

УФА, 22 дек – РИА Новости. Уголовное дело против иностранца, который на грузовике незаконно перевез в Россию 1,5 тысячи коробок немаркированной табачной продукции почти на 108 миллионов рублей, передано в суд в Оренбургской области, сообщает Генпрокуратура России.
По версии следствия, в мае Антон Гросу, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, незаконно переместил на грузовом автомобиле в Российскую Федерацию свыше 1,5 тысяч коробок немаркированной акцизными марками табачной продукции стоимостью 107,8 миллионов рублей, говорится в сообщении. Отмечается, что действия иностранца пресечены сотрудниками пограничной службы, табачная продукция изъята из незаконного оборота.
"Оренбургская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего иностранного гражданина Антона Гросу. Он обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров в крупном размере). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Оренбургской области для рассмотрения по существу", - сообщает Генпрокуратура.
Первомайск, где пройдет суд, находится недалеко от границы с Казахстаном.
