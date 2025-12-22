Стало известно, скольким россиянам важно, чтобы игрушка была отечественной

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Почти половине россиян (47%) при выборе подарка ребенку важно, чтобы игрушка была произведена в России, следует из совместного исследования аналитического центра ВЦИОМ и Российского общества "Знание", который есть в распоряжении РИА Новости.

"Почти половине россиян (47%) в целом важно, чтобы игрушка, которую они планируют подарить, была произведена в России . Особенно значим этот фактор для женщин, представителей старшего поколения и жителей сельской местности. Кроме того, 47% опрошенных считают, что в российских магазинах и на маркетплейсах скорее недостаточно игрушек, созданных в традициях российской культуры и истории. Это мнение чаще разделяют россияне с детьми-школьниками и респонденты в возрасте от 35 лет и старше", - говорится в исследовании.

По данным исследования, о конкурсе "Родная игрушка", который проводят Общество "Знание " и "Движение первых", слышали 16% граждан РФ. Среди них почти трети опрошенных (28%) важно, чтобы игрушка, которую они собрались дарить ребенку, была победителем "Родной игрушки". Наибольшее значение этот критерий имеет для респондентов старшего возраста и жителей сельской местности.

"Исследование показало, что подавляющее большинство россиян планируют дарить подарки детям на Новый год. При этом ожидания детей в представлении взрослых и планы самих взрослых на подарки различаются. По мнению россиян в возрасте от 18 лет и старше, современные дети больше всего были бы рады получить в подарок гаджеты и электронные устройства (59%), деньги (31%) и сладкие подарки (19%). Однако сами взрослые чаще планируют дарить сладкие подарки (34%), деньги (27%) и творческие наборы для рисования и лепки (17%). Книги россияне планируют дарить в четыре раза чаще, чем, по их мнению, хотели бы получить сами дети (12% против 3%)", - говорится в исследовании.

Кроме того, по сравнению с прошлым годом выросла доля россиян, планирующих дарить детям деньги. В 2025 году 27% респондентов хотят подарить ребенку деньги, в то время как в 2024 году 17% опрошенных рассматривали такой вариант.

"Женщины чаще мужчин выбирают сладкие подарки и творческие наборы, а жители Москвы Санкт-Петербурга реже остальных планируют дарить сладкое. Россияне с высоким уровнем потребления чаще планируют дарить деньги, тогда как респонденты с ограниченным уровнем потребления чаще выбирают мягкие игрушки. Выбирая игрушку в подарок, россияне в первую очередь ориентируются на то, чтобы она нравилась самому ребёнку - этот критерий назвали 41% опрошенных. Также важны развивающий характер игрушки (29%), её безопасность (26%) и качество материалов (25%)", - говорится в исследовании.

Российское общество "Знание" совместно с аналитическим центром ВЦИОМ провели в декабре исследование, посвященное новогодним подаркам и выбору игрушек. В опросе приняли участие 1,6 россиян в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в 79 регионах страны.