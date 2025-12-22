Гросси заявил, что не будет указывать пальцем на виновных в ударах по ЗАЭС

ВЕНА, 22 дек - РИА Новости, Светлана Берило. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что и дальше не планирует указывать на ответственных за удары по ядерным объектам, в том числе Запорожской АЭС.
Отвечая на вопрос РИА Новости, почему МАГАТЭ не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС, Гросси пояснил, что в Агентстве могли бы пойти на такие шаги, если бы имели возможность проводить полностью независимые оценки, включая отбор и независимый анализ проб окружающей среды, изучение обломков и других материалов, которые позволили бы сделать вывод. По его словам, такой возможности у МАГАТЭ нет.
"Я не считаю, что указание пальцем на виновных добавило бы что-то решающее к реальному положению дел или к самой ситуации. Это очень сложная часть моей работы, и иногда я понимаю, что оставляю людей неудовлетворенными именно этим аспектом. Но уже более трех лет мы смогли эффективно работать именно таким образом. И я намерен продолжать в том же духе", - сказал он.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".