03:57 22.12.2025
КПРФ призвала ограничить наценку на товары и продукты в аэропортах
КПРФ призвала ограничить наценку на товары и продукты в аэропортах
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить на уровне 50% максимальную торговую наценку на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания, продаваемые в аэропортах.
Соответствующее обращение парламентарии направили главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
ФАС выявила признаки монопольно высоких цен в двух аэропортах
27 августа, 11:10
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления максимальной торговой наценки на товары первой необходимости, в том числе на отдельные продукты питания и кулинарные изделия, в организациях, расположенных на территории аэропортов, на уровне не более 50% от закупочной стоимости товара", - говорится в обращении.
В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на то, что в условиях задержек рейсов и других форс-мажорных обстоятельств граждане вынуждены приобретать жизненно необходимые товары в аэропортах по завышенным ценам.
"В том числе речь идет о семьях с детьми, женщинах, пожилых людях, гражданах с хроническими заболеваниями, включая сахарный диабет. Считаем необходимым дать правовую оценку подобной практике и пресечь необоснованное завышение цен", - добавил парламентарий.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
ФАС возбудила дела из-за стоимости воды во Внуково
21 февраля, 20:21
 
