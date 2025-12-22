КПРФ призвала ограничить наценку на товары и продукты в аэропортах

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов предложили установить на уровне 50% максимальную торговую наценку на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания, продаваемые в аэропортах.

Соответствующее обращение парламентарии направили главе Федеральной антимонопольной службы РФ Максиму Шаскольскому. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления максимальной торговой наценки на товары первой необходимости, в том числе на отдельные продукты питания и кулинарные изделия, в организациях, расположенных на территории аэропортов, на уровне не более 50% от закупочной стоимости товара", - говорится в обращении.

В беседе с РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов обратил внимание на то, что в условиях задержек рейсов и других форс-мажорных обстоятельств граждане вынуждены приобретать жизненно необходимые товары в аэропортах по завышенным ценам.