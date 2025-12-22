Рейтинг@Mail.ru
10:03 22.12.2025 (обновлено: 11:21 22.12.2025)
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
"В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров", — рассказала она.
Фанил Сарваров
Фанил Сарваров
Трагедия произошла утром 22 декабря на улице Ясеневой. По данным следствия, военнослужащего убили с помощью взрывного устройства, установленного под автомобилем.
По одной из версий, к преступлению причастны украинские спецслужбы. РИА Новости обнаружило данные Сарварова на сайте "Миротворец".
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова
Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.

Следователи и криминалисты допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Также запланированы экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Возбуждено уголовное дело.

Что известно о погибшем

Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище в 1990-м, Военную академию бронетанковых войск — в 1999 году, Военную академию Генштаба — в 2008-м.
Он принимал участие в боевых действиях в Осетино-Ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне, выполнял задачи в Сирии. В 2016 году стал начальником управления оперативной подготовки Генштаба.
Награжден орденами Мужества, "За военные заслуги", медалями Суворова, "За заслуги перед Отечеством" двух степеней.
