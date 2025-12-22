В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров

Сотрудники спецслужб работают на месте взрыва автомобиля Kia Sorento на парковке на улице Ясеневая в районе Орехово-Борисово

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.

« "В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров", — рассказала она.

Трагедия произошла утром 22 декабря на улице Ясеневой. По данным следствия, военнослужащего убили с помощью взрывного устройства, установленного под автомобилем.

По одной из версий, к преступлению причастны украинские спецслужбы. РИА Новости обнаружило данные Сарварова на сайте "Миротворец".

Следователи и криминалисты допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Также запланированы экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Возбуждено уголовное дело.

Что известно о погибшем

Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области . Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище в 1990-м, Военную академию бронетанковых войск — в 1999 году, Военную академию Генштаба — в 2008-м.

Он принимал участие в боевых действиях в Осетино-Ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне, выполнял задачи в Сирии. В 2016 году стал начальником управления оперативной подготовки Генштаба.