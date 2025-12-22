https://ria.ru/20251222/general-2063756227.html
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров - РИА Новости, 22.12.2025
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Сарваров
В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:03:00+03:00
2025-12-22T10:03:00+03:00
2025-12-22T11:21:00+03:00
происшествия
ясенево
светлана петренко
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство генерала сарварова в москве
фанил сарваров (генерал-лейтенант)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063755157_0:50:2688:1562_1920x0_80_0_0_e0aecd76afd83acbda3a856aad1693a3.jpg
https://ria.ru/20251127/sud-2058092284.html
ясенево
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063755157_150:0:2539:1792_1920x0_80_0_0_9125168a68e2407bc526445b71ae0862.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ясенево, светлана петренко, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство генерала сарварова в москве, фанил сарваров (генерал-лейтенант)
Происшествия, Ясенево, Светлана Петренко, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Убийство генерала Сарварова в Москве, Фанил Сарваров (генерал-лейтенант)
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Москве при взрыве бомбы погиб генерал-лейтенант Фанил Сарваров, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
«
"В результате полученных травм скончался начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Фанил Сарваров", — рассказала она.
Трагедия произошла утром 22 декабря на улице Ясеневой. По данным следствия, военнослужащего убили с помощью взрывного устройства, установленного под автомобилем.
По одной из версий, к преступлению причастны украинские спецслужбы. РИА Новости обнаружило данные Сарварова на сайте "Миротворец".
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Фанила Сарварова
Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.
1 из 7
Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.
2 из 7
Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.
3 из 7
У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.
4 из 7
По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".
5 из 7
На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.
6 из 7
Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.
7 из 7
Взрыв прогремел рано утром на парковке на Ясеневой улице в районе Орехово-Борисово.
1 из 7
Под днищем автомобиля Kia Sorento сработало взрывное устройство.
2 из 7
Водителем оказался генерал-лейтенант Фанил Сарваров — он умер от полученных травм.
3 из 7
У машины пробило колеса, разворотило капот и выбило стекла. Внутри автомобиля повреждена вся передняя панель — ее фактически вынесло. Пострадали и припаркованные рядом автомобили.
4 из 7
По одной из версий, к убийству причастны украинские спецслужбы. Как выяснило РИА Новости, Сарваров внесен в базу сайта "Миротворец".
5 из 7
На месте работают следователи и криминалисты, они допрашивают очевидцев, изучают камеры видеонаблюдения.
6 из 7
Назначены также экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая.
7 из 7
Следователи и криминалисты допрашивают очевидцев, изучают записи с камер видеонаблюдения. Также запланированы экспертизы, в том числе судебно-медицинская и взрывотехническая. Возбуждено уголовное дело.
Сарваров родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище в 1990-м, Военную академию бронетанковых войск — в 1999 году, Военную академию Генштаба — в 2008-м.
Он принимал участие в боевых действиях в Осетино-Ингушском конфликте и контртеррористической операции в Чечне, выполнял задачи в Сирии. В 2016 году стал начальником управления оперативной подготовки Генштаба.
Награжден орденами Мужества, "За военные заслуги", медалями Суворова, "За заслуги перед Отечеством" двух степеней.