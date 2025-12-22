В Эрмитаже рассказали, какие залы посетили Путин и лидеры стран СНГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж сообщил, какие еще залы посетил президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин организовал для лидеров СНГ, которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Гости осмотрели в том числе Золотую кладовую, зал Военной галереи с портретами генералов Отечественной войны 1812 года, посетили Павильонный зал Малого Эрмитажа, где находятся знаменитые часы "Павлин".
Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, участники саммита встретились в Александровском зале Зимнего дворца, посвящённом памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года, где в медальонах представлены аллегорические изображения наиболее значительных событий войны.
"Символичным было не только место встречи, но и открывающаяся из окон панорама: вид на Дворцовую площадь с Александровской колонной и Триумфальной аркой Главного штаба завершает композицию, превращая Зимний дворец и ансамбль Дворцовой площади в единый комплекс памятников воинской славы", - говорится в сообщении.
По информации музея, в Пикетном зале гости смогли увидеть выставку "14 декабря 1825 года", посвящённую 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади. Одна из главных реликвий в экспозиции – мундир Михаила Милорадовича, в котором он был на Сенатской площади и на котором остались следы пули и штыка, следы крови.
"Общение лидеров продолжилось за круглым столом в Георгиевском (Большом тронном) зале Зимнего дворца. Торжественное убранство зала соответствует его назначению: до превращения дворца в музей здесь проходили официальные приёмы и важнейшие торжественные церемонии. Эта традиция возобновлена Эрмитажем в 1996 году", - сообщил музей.
Также сообщается, что после заседания участники встречи увидели один из главных шедевров Эрмитажа – "Жертвоприношение Авраама" Рембрандта, – вернувшийся после четырёхлетней реставрации. Через Военную галерею 1812 года с портретами российских военачальников – не только русских, но и французов, кавказцев, сербов, немцев – участвовавших в войне с наполеоновской Францией, гости проследовали в Гербовый зал. Здесь делегация осмотрела скульптурные группы древнерусских воинов со знамёнами. Специально к 250-летию Карла Росси впервые за более чем столетие на древки знамён вернулись щитки с гербами российских губерний, первоначально задуманные зодчим и определившие название зала. Пиотровский также обратил внимание гостей на фотографию осколка последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года, и место попадания снаряда – свидетельство разрушений музея во время Великой Отечественной войны. В Николаевском зале участники саммита познакомились с глобальной выставкой "Искусство портрета. Личность и эпоха". Делегация также познакомилась с шедеврами картинной галереи – работами Леонардо да Винчи "Мадонна Бенуа" и "Мадонна Литта", названными так по именам предыдущих владельцев картин.
"Осмотр постоянных экспозиций открыл лидерам стран ещё одну уникальную ипостась Эрмитажа. Задуманный Екатериной Великой как императорский музей европейской культуры, Эрмитаж до сих пор хранит память об этом периоде своей истории. В залах искусства Франции представлены произведения эпохи Екатерины и Вольтера, подтолкнувшего императрицу к созданию музея. Особое внимание гостей привлёк знаменитый "Амур" Э.М. Фальконе, созданный для будуара маркизы де Помпадур и впоследствии многократно повторявшийся скульптором", - сообщил музей.
