В Эрмитаже рассказали, какие залы посетили Путин и лидеры стран СНГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Государственный Эрмитаж сообщил, какие еще залы посетил президент России Владимир Путин и лидеры стран СНГ.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин организовал для лидеров СНГ , которые приехали в Санкт-Петербург на неформальный саммит, экскурсию по Эрмитажу. Глав делегаций сопровождал генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский . Гости осмотрели в том числе Золотую кладовую, зал Военной галереи с портретами генералов Отечественной войны 1812 года, посетили Павильонный зал Малого Эрмитажа, где находятся знаменитые часы "Павлин".

Как сообщила пресс-служба Эрмитажа, участники саммита встретились в Александровском зале Зимнего дворца, посвящённом памяти императора Александра I и Отечественной войне 1812 года, где в медальонах представлены аллегорические изображения наиболее значительных событий войны.

"Символичным было не только место встречи, но и открывающаяся из окон панорама: вид на Дворцовую площадь с Александровской колонной и Триумфальной аркой Главного штаба завершает композицию, превращая Зимний дворец и ансамбль Дворцовой площади в единый комплекс памятников воинской славы", - говорится в сообщении.

По информации музея, в Пикетном зале гости смогли увидеть выставку "14 декабря 1825 года", посвящённую 200-летию восстания декабристов на Сенатской площади. Одна из главных реликвий в экспозиции – мундир Михаила Милорадовича, в котором он был на Сенатской площади и на котором остались следы пули и штыка, следы крови.

"Общение лидеров продолжилось за круглым столом в Георгиевском (Большом тронном) зале Зимнего дворца. Торжественное убранство зала соответствует его назначению: до превращения дворца в музей здесь проходили официальные приёмы и важнейшие торжественные церемонии. Эта традиция возобновлена Эрмитажем в 1996 году", - сообщил музей.

Также сообщается, что после заседания участники встречи увидели один из главных шедевров Эрмитажа – "Жертвоприношение Авраама" Рембрандта , – вернувшийся после четырёхлетней реставрации. Через Военную галерею 1812 года с портретами российских военачальников – не только русских, но и французов, кавказцев, сербов, немцев – участвовавших в войне с наполеоновской Францией , гости проследовали в Гербовый зал. Здесь делегация осмотрела скульптурные группы древнерусских воинов со знамёнами. Специально к 250-летию Карла Росси впервые за более чем столетие на древки знамён вернулись щитки с гербами российских губерний, первоначально задуманные зодчим и определившие название зала. Пиотровский также обратил внимание гостей на фотографию осколка последнего снаряда, попавшего в Зимний дворец 2 января 1944 года, и место попадания снаряда – свидетельство разрушений музея во время Великой Отечественной войны. В Николаевском зале участники саммита познакомились с глобальной выставкой "Искусство портрета. Личность и эпоха". Делегация также познакомилась с шедеврами картинной галереи – работами Леонардо да Винчи "Мадонна Бенуа" и "Мадонна Литта", названными так по именам предыдущих владельцев картин.