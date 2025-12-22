https://ria.ru/20251222/ermitazh-2063789863.html
Лидерам стран СНГ проведут экскурсию по Эрмитажу
Лидерам стран СНГ проведут экскурсию по Эрмитажу
Лидерам стран СНГ перед неформальным саммитом в Петербурге организуют экскурсию по Эрмитажу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
Лидерам стран СНГ перед саммитом в Петербурге проведут экскурсию по Эрмитажу