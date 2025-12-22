Рейтинг@Mail.ru
Лидерам стран СНГ проведут экскурсию по Эрмитажу - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 22.12.2025 (обновлено: 11:33 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/ermitazh-2063789863.html
Лидерам стран СНГ проведут экскурсию по Эрмитажу
Лидерам стран СНГ проведут экскурсию по Эрмитажу - РИА Новости, 22.12.2025
Лидерам стран СНГ проведут экскурсию по Эрмитажу
Лидерам стран СНГ перед неформальным саммитом в Петербурге организуют экскурсию по Эрмитажу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T11:31:00+03:00
2025-12-22T11:33:00+03:00
санкт-петербург
россия
дмитрий песков
снг
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005760415_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_5d207a4b39a0161f5c2cdb061fab6518.jpg
https://ria.ru/20251222/peskov-2063788342.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005760415_159:0:2888:2047_1920x0_80_0_0_4c172b3161de2eb864fa5ee7be767b5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, дмитрий песков, снг, в мире
Санкт-Петербург, Россия, Дмитрий Песков, СНГ, В мире
Лидерам стран СНГ проведут экскурсию по Эрмитажу

Лидерам стран СНГ перед саммитом в Петербурге проведут экскурсию по Эрмитажу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗдание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Здание Государственного Эрмитажа на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Лидерам стран СНГ перед неформальным саммитом в Петербурге организуют экскурсию по Эрмитажу, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник в Санкт-Петербурге состоится саммит лидеров стран СНГ.
"Сегодня часть неформального саммита содружества начнется в государственном Эрмитаже. Будет краткая экскурсия организована", - сказал Песков журналистам.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Кремле прокомментировали отсутствие Алиева на неформальном саммите СНГ
11:29
 
Санкт-ПетербургРоссияДмитрий ПесковСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала