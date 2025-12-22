Рейтинг@Mail.ru
ЕК стала "Титаником", заявил журналист - РИА Новости, 22.12.2025
02:59 22.12.2025
ЕК стала "Титаником", заявил журналист
ЕК стала "Титаником", заявил журналист
Еврокомиссия стала "Титаником" и тянет Европу на дно, ей стоит исчезнуть во благо континента, считает журналист Рафаэль Пинто Борхес. РИА Новости, 22.12.2025
ЕК стала "Титаником", заявил журналист

Журналист Борхес: Еврокомиссия стала «Титаником» и тянет Европу на дно

Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Еврокомиссия стала "Титаником" и тянет Европу на дно, ей стоит исчезнуть во благо континента, считает журналист Рафаэль Пинто Борхес.
"Еврокомиссия переоценила свои возможности, преувеличила и теперь оказалась в стесненном положении из-за тех самых государств-членов, которые она пыталась дисциплинировать. В конце концов, дело было не только в "репарационном займе" (из российских активов - ред.) Урсулы фон дер Ляйен (главы ЕК - ред.), который создавал впечатление тонущего корабля. Настоящий "Титаник" — это Еврокомиссия. Ради Европы, пусть она затонет сейчас, прежде чем будет нанесен еще больший ущерб", - пишет Пинто Борхес в статье для журнала American Conservative.
По мнению Пинто Борхеса, провал инициативы по использованию замороженных российских активов для финансирования кредита Украине показал, что Еврокомиссия путает морализаторский пыл и эмоциональные манипуляции с законными полномочиями, а изобилующий лозунгами политический театр - с реальной властью.
Пинто Борхес считает, что Еврокомиссия переживает институциональный упадок при игнорировании ситуации Брюсселем, а попытки объявить импичмент фон дер Ляйен свидетельствуют о враждебности к ней как к лидеру, в то время как ее "высокомерный, манерный, нетерпимый к несогласию и неуклюжий" стиль управления не приносит плодов.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
В пятницу ночью в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита.
