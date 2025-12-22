Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев

МАЙАМИ, 21 дек — РИА Новости. Разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам по Украине в Майами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Не смогли, не смогли, все хорошо", — так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Глава РФПИ прилетел в Майами 20 декабря. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе. Позже Уиткофф назвал эту беседу конструктивной.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Майами Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. По возращении он доложит об итогах переговоров главе государства.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
