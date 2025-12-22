Рейтинг@Mail.ru
22.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
10:50 22.12.2025
Разжигатели войны не смогли помешать переговорам в Майами, заявил Дмитриев
Разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам по Украине в Майами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 22.12.2025
в мире
майами
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
мирный план сша по украине
сша
украина
майами
сша
украина
россия
Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями
Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями
МАЙАМИ, 21 дек — РИА Новости. Разжигатели войны не смогли помешать российско-американским переговорам по Украине в Майами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«
"Не смогли, не смогли, все хорошо", — так он ответил на соответствующий вопрос журналистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россия не смела так поступить: Путин кое-кого огорчил до невозможности
Вчера, 08:00
Позже Дмитриев намекнул, что следующий раунд переговоров может состояться в России. Он выложил в соцсети X селфи на фоне заката в Майами c подписью: "Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва".
Глава РФПИ прилетел в Майами 20 декабря. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе. Позже Уиткофф назвал эту беседу конструктивной.
Как рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Майами Дмитриев должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. По возращении он доложит об итогах переговоров главе государства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В конце ноября Белый дом заявил о разработке мирной инициативы для завершения конфликта на Украине. Для ее обсуждения в Москву приезжали Уиткофф и Кушнер — 2 декабря Путин принял их в Кремле. Встреча продолжалась почти пять часов.
По словам Путина, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них и были вопросы, с которыми Москва не согласна.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков назвал переговоры содержательными, добавив, что на их ходе и характере положительно сказались успехи российской армии на поле боя.
Затем в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00
 
