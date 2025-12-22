МАЙАМИ, 22 дек – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел из Майами, где провел серию переговоров с делегацией США по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в Кремле ожидают, что Дмитриев вернется в понедельник и доложит президенту РФ Владимиру Путину о состоявшихся в Майами контактах с представителями США.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу же по прилету направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. В воскресенье переговоры продолжились. Комментируя очередной раунд, он отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США в Майами.