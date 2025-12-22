Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев вылетел из Майами - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:27 22.12.2025 (обновлено: 10:17 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/dmitriev-2063731706.html
Дмитриев вылетел из Майами
Дмитриев вылетел из Майами - РИА Новости, 22.12.2025
Дмитриев вылетел из Майами
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел из Майами, где провел серию... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T06:27:00+03:00
2025-12-22T10:17:00+03:00
в мире
майами
сша
россия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
владимир путин
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063760476_0:0:3286:1849_1920x0_80_0_0_de5dccdfdfede3b0c59e3f1b3ec572f9.jpg
https://ria.ru/20251222/ssha-2063724424.html
майами
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063760476_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2caa332ffae26f9b25f8f118f84fcf6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майами, сша, россия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, владимир путин, мирный план сша по украине
В мире, Майами, США, Россия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Мирный план США по Украине
Дмитриев вылетел из Майами

РИА Новости: Дмитриев вылетел из Майами после серии переговоров с США по Украине

© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкСпециальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями
Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Алексей Алексеев
Перейти в медиабанк
Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев после переговоров по украинскому урегулированию со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майями
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАЙАМИ, 22 дек – РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев вылетел из Майами, где провел серию переговоров с делегацией США по украинскому урегулированию, передает корреспондент РИА Новости.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что в Кремле ожидают, что Дмитриев вернется в понедельник и доложит президенту РФ Владимиру Путину о состоявшихся в Майами контактах с представителями США.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу же по прилету направился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые позднее назвал конструктивными. В воскресенье переговоры продолжились. Комментируя очередной раунд, он отметил, что разжигатели войны не смогли помешать переговорам РФ и США в Майами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
"Это произойдет". В США сообщили Зеленскому плохие новости о переговорах
03:24
 
В миреМайамиСШАРоссияКирилл ДмитриевЮрий УшаковВладимир ПутинМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала