Рейтинг@Mail.ru
Глава ЕК напомнила о неприкосновенности границ Дании - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 22.12.2025 (обновлено: 19:36 22.12.2025)
https://ria.ru/20251222/daniya-2063946455.html
Глава ЕК напомнила о неприкосновенности границ Дании
Глава ЕК напомнила о неприкосновенности границ Дании - РИА Новости, 22.12.2025
Глава ЕК напомнила о неприкосновенности границ Дании
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о неприкосновенности границ Дании и Гренландии на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T19:18:00+03:00
2025-12-22T19:36:00+03:00
в мире
сша
дания
гренландия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818502_0:51:3071:1779_1920x0_80_0_0_df482a2a7db776b22aa7ec23a940d44b.jpg
https://ria.ru/20251222/grenlandiya-2063879577.html
https://ria.ru/20251222/daniya-2063839691.html
сша
дания
гренландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054818502_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e39ed0781a5e60f7f286d93bf3f1fee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дания, гренландия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
В мире, США, Дания, Гренландия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен
Глава ЕК напомнила о неприкосновенности границ Дании

Фон дер Ляйен напомнила о неприкосновенности границ Дании и Гренландии

© AP Photo / Francois WalschaertsПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© AP Photo / Francois Walschaerts
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о неприкосновенности границ Дании и Гренландии на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по острову.
Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
Вид на Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Премьеры Дании и Гренландии предостерегли США от захвата острова
Вчера, 16:09
"Безопасность Арктики остается ключевым приоритетом для ЕС, и в этой сфере мы стремимся работать с союзниками и партнерами. Территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права. Эти принципы важны не только для Европейского союза, но и для государств по всему миру. Мы выражаем полную солидарность с Данией и народом Гренландии", - говорится в публикации главы ЕК в соцсети X.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
Главу МИД Дании возмутили слова спецпосланнника США по Гренландии
Вчера, 14:16
 
В миреСШАДанияГренландияЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала