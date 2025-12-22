Глава ЕК напомнила о неприкосновенности границ Дании

БРЮССЕЛЬ, 22 дек - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен напомнила о неприкосновенности границ Дании и Гренландии на фоне назначения президентом США Дональдом Трампом спецпосланника по острову.
Трамп в понедельник объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен в понедельник подчеркнул, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения к их общей территориальной целостности.
"Безопасность Арктики остается ключевым приоритетом для ЕС, и в этой сфере мы стремимся работать с союзниками и партнерами. Территориальная целостность и суверенитет являются фундаментальными принципами международного права. Эти принципы важны не только для Европейского союза, но и для государств по всему миру. Мы выражаем полную солидарность с Данией и народом Гренландии", - говорится в публикации главы ЕК в соцсети X.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он указывал на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.