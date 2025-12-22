https://ria.ru/20251222/chislo-2063756013.html
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми
Число пострадавши при столкновении легковушки с маршруткой в центре Волгограда выросло до восьми, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА в комитете... РИА Новости, 22.12.2025
волгоград
волгоградская область
