Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми

ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Число пострадавши при столкновении легковушки с маршруткой в центре Волгограда выросло до восьми, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА в комитете здравоохранения Волгоградской области.

В понедельник ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало, что около 6 утра произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутки в центре Волгограда , в результате ДТП пострадали шесть человек, детей среди них нет.

"По результатам врачебного обследования, восемь человек доставлены в СМП №25. Один пострадавший в тяжелом состоянии - мужчина 22 лет. Врачи сейчас делают все возможное для сохранения его жизни и здоровья", - сообщили РИА Новости в облздраве.