Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/chislo-2063756013.html
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми - РИА Новости, 22.12.2025
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми
Число пострадавши при столкновении легковушки с маршруткой в центре Волгограда выросло до восьми, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА в комитете... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T10:03:00+03:00
2025-12-22T10:03:00+03:00
происшествия
волгоград
волгоградская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063747888_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_39ec305967fd564af9933be7251e3929.jpg
https://ria.ru/20251222/bashkirija-2063738197.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063747888_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_28bd543e42745613e1cf075db81fc3ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоград, волгоградская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Число пострадавших в ДТП в Волгограде выросло до восьми

РИА Новости: число пострадавших в ДТП с маршруткой в Волгограде выросло до 8

© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/TelegramПоследствия ДТП с маршруткой в центре Волгограда
Последствия ДТП с маршруткой в центре Волгограда - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото : ГУ МВД России по Волгоградской области/Telegram
Последствия ДТП с маршруткой в центре Волгограда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 22 дек - РИА Новости. Число пострадавши при столкновении легковушки с маршруткой в центре Волгограда выросло до восьми, один из них в тяжелом состоянии, сообщили РИА в комитете здравоохранения Волгоградской области.
В понедельник ГУ МЧС по Волгоградской области сообщало, что около 6 утра произошло столкновение легкового автомобиля и маршрутки в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали шесть человек, детей среди них нет.
"По результатам врачебного обследования, восемь человек доставлены в СМП №25. Один пострадавший в тяжелом состоянии - мужчина 22 лет. Врачи сейчас делают все возможное для сохранения его жизни и здоровья", - сообщили РИА Новости в облздраве.
По словам собеседника агентства, семерых пострадавших - пять женщин и двух мужчин - обследуют медики.
Последствия столкновения самосвала и двух легковых автомобилей на федеральной трассе М-5 на территории Альшеевского района Башкирии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В Башкирии четыре человека погибли в ДТП
08:27
 
ПроисшествияВолгоградВолгоградская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала