В ДНР погиб бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов, ушедший добровольцем на СВО, погиб в ДНР в сентябре, Бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов, ушедший добровольцем на СВО, погиб в ДНР в сентябре, сообщило издание.

"В Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском", — говорится в публикации.

Чигасов окончил факультет политологии и мировой политики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Карьеру журналиста начал в "Московских новостях", а в 2021-м пришел в "Ленту.ру". Писал о военных и дипломатических конфликтах, о проблемах международных блоков и организаций.

В 2022-м, после начала специальной военной операции, он занимался темой беженцев, а затем решил стать добровольцем.

В сентябре 2024-го Чигасов, выполнявший боевое задание, был ранен при атаке FPV-дрона, но смог добраться в расположение своей части. Его наградили медалью "За спасение погибающих".

Он начал боевой путь рядовым, но дослужился до звания лейтенанта. В последний год воевал под Северском, командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты.