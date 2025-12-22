Рейтинг@Mail.ru
В ДНР погиб бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов
15:34 22.12.2025 (обновлено: 15:56 22.12.2025)
В ДНР погиб бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов
Бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов, ушедший добровольцем на СВО, погиб в ДНР в сентябре, сообщило издание. РИА Новости, 22.12.2025
Николай Чигасов
 Николай Чигасов
Николай Чигасов
Николай Чигасов. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бывший корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов, ушедший добровольцем на СВО, погиб в ДНР в сентябре, сообщило издание.
"В Донецкой Народной Республике в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины погиб корреспондент "Ленты.ру" Николай Чигасов. Как стало известно, смертельное ранение он получил в середине сентября во время выполнения боевого задания около села Верхнекаменское под Северском", — говорится в публикации.
Чигасов окончил факультет политологии и мировой политики НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Карьеру журналиста начал в "Московских новостях", а в 2021-м пришел в "Ленту.ру". Писал о военных и дипломатических конфликтах, о проблемах международных блоков и организаций.
В 2022-м, после начала специальной военной операции, он занимался темой беженцев, а затем решил стать добровольцем.
В сентябре 2024-го Чигасов, выполнявший боевое задание, был ранен при атаке FPV-дрона, но смог добраться в расположение своей части. Его наградили медалью "За спасение погибающих".
Он начал боевой путь рядовым, но дослужился до звания лейтенанта. В последний год воевал под Северском, командовал взводом огневой поддержки штурмовой роты.
С 2014 года в зоне боевых действий на Украине погибли более 30 военных корреспондентов, за 2025 год — семеро. Это журналисты "Известий" Александр Мартемьянов и Александр Федорчак, оператор телеканала "Звезда" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели, корреспондент "Звезды" Никита Гольдин, военкор "Первого канала" Анна Прокофьева, военкор РИА Новости Иван Зуев.
 
Заголовок открываемого материала