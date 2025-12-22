Бэнкси представил новую работу в центре Лондона

ЛОНДОН, 22 дек - РИА Новости. Британский стрит-арт художник, известный под псевдонимом Бэнкси, в понедельник представил свою новую работу, изображающую одетых в зимнюю одежду и лежащих на земле детей, которая, предположительно, посвящена теме детской бездомности.
Художник выложил фотографии нового мурала в соцсеть Instagram* (принадлежит Meta, запрещена в РФ как экстремистская). Произведение изображает двух детей, лежащих на земле, одетых в резиновые сапоги, пальто и зимние шапки с помпонами. Один из них указывает на небо.
Эксперты по работам Бэнкси в комментариях британским СМИ отмечают, что работа, вероятно, посвящена проблеме детской бездомности.
Новый мурал находится на стене дома на улице Queen's Mews в центре Лондона на уровне второго этажа. При этом подобраться к нему можно, забравшись на крышу прилегающего здания. Пользователи соцсетей уже выкладывают фотографии, где позируют рядом с произведением.
Идентичный рисунок также появился на высотном здании Centre Point на Нью-Оксфорд-стрит в центре Лондона, однако художник пока не признал, что является его автором. Здание, которое пустовало на протяжении порядка 10 лет, ранее было точкой проведения акций, посвященных проблеме бездомности.
В прошлый раз новая картина Бэнкси появилась в сентябре. На картине, нарисованной на здании Королевского судебного двора, был изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего. Вскоре после появления мурал был загорожен, а затем стерт со здания. При этом от нее осталось серое пятно, по контуру которого все ещё можно понять сюжет. Лондонская полиция начала уголовное расследование по факту причинения ущерба зданию, которое внесено в реестр объектов исторического наследия.
