Бэнкси представил новую работу в центре Лондона

Идентичный рисунок также появился на высотном здании Centre Point на Нью-Оксфорд-стрит в центре Лондона, однако художник пока не признал, что является его автором. Здание, которое пустовало на протяжении порядка 10 лет, ранее было точкой проведения акций, посвященных проблеме бездомности.

В прошлый раз новая картина Бэнкси появилась в сентябре. На картине, нарисованной на здании Королевского судебного двора, был изображен судья, замахнувшийся молотком на протестующего. Вскоре после появления мурал был загорожен, а затем стерт со здания. При этом от нее осталось серое пятно, по контуру которого все ещё можно понять сюжет. Лондонская полиция начала уголовное расследование по факту причинения ущерба зданию, которое внесено в реестр объектов исторического наследия.