Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия предложила России снова провести в Минске выставку "Иннопром" - РИА Новости, 22.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 22.12.2025
https://ria.ru/20251222/belorussija-2063906237.html
Белоруссия предложила России снова провести в Минске выставку "Иннопром"
Белоруссия предложила России снова провести в Минске выставку "Иннопром" - РИА Новости, 22.12.2025
Белоруссия предложила России снова провести в Минске выставку "Иннопром"
Белоруссия предложила российской стороне провести в республике в будущем году во второй раз выездную международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь",... РИА Новости, 22.12.2025
2025-12-22T17:31:00+03:00
2025-12-22T17:31:00+03:00
экономика
белоруссия
россия
москва
андрей кузнецов (теннисист)
антон алиханов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:88:3059:1809_1920x0_80_0_0_733b5703cc9506a035e5194f8b208b8f.jpg
https://ria.ru/20250729/belorussiya-2032238456.html
белоруссия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062733529_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c50c8e919cc47bccbcfbf1c362dcf9fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, белоруссия, россия, москва, андрей кузнецов (теннисист), антон алиханов
Экономика, Белоруссия, Россия, Москва, Андрей Кузнецов (теннисист), Антон Алиханов
Белоруссия предложила России снова провести в Минске выставку "Иннопром"

Белоруссия предложила РФ в 2026 году снова провести в Минске выставку "Иннопром"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белоруссия предложила российской стороне провести в республике в будущем году во второй раз выездную международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь", сообщила пресс-служба белорусского министерства промышленности.
Как отметили в пресс-службе, в Москве прошло заседание совместной коллегии министерства промышленности Белоруссии и министерства промышленности и торговли России под председательством руководителей ведомств двух стран Андрея Кузнецова и Антона Алиханова. Стороны обсудили ход реализации сотрудничества в ключевых отраслях промышленности.
"Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов инициировал рассмотрение возможности проведения в 2026 году второй международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского министерства.
Отмечается, что белорусский министр выразил уверенность, что площадка международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" послужит продвижению совместных проектов и обмену технологиями в промышленности.
Осенью 2025 года Минск впервые принимал этот международный форум. За три дня выставку посетили более 14 тысяч человек из 24 стран мира, 520 компаний из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии представили свои экспозиции.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Белоруссия и Россия обсудили разработку промышленного ПО
29 июля, 22:01
 
ЭкономикаБелоруссияРоссияМоскваАндрей Кузнецов (теннисист)Антон Алиханов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала