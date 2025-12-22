Белоруссия предложила России снова провести в Минске выставку "Иннопром"

МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Белоруссия предложила российской стороне провести в республике в будущем году во второй раз выездную международную промышленную выставку "Иннопром. Беларусь", сообщила пресс-служба белорусского министерства промышленности.
Как отметили в пресс-службе, в Москве прошло заседание совместной коллегии министерства промышленности Белоруссии и министерства промышленности и торговли России под председательством руководителей ведомств двух стран Андрея Кузнецова и Антона Алиханова. Стороны обсудили ход реализации сотрудничества в ключевых отраслях промышленности.
"Министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов инициировал рассмотрение возможности проведения в 2026 году второй международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте белорусского министерства.
Отмечается, что белорусский министр выразил уверенность, что площадка международной промышленной выставки "Иннопром. Беларусь" послужит продвижению совместных проектов и обмену технологиями в промышленности.
Осенью 2025 года Минск впервые принимал этот международный форум. За три дня выставку посетили более 14 тысяч человек из 24 стран мира, 520 компаний из России, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и Киргизии представили свои экспозиции.
