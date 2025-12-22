Рейтинг@Mail.ru
Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний"
22.12.2025
Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний"
Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний" - РИА Новости, 22.12.2025
Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний"
Глава Чувашии Олег Николаев исполнит три желания юных жителей республики в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 22.12.2025
Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний"

Олег Николаев исполнит 3 мечты юных жителей Чувашии в рамках "Елки желаний"

© Фото предоставлено пресс-службой главы ЧувашииГлава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний"
Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой главы Чувашии
Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний"
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев исполнит три желания юных жителей республики в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба главы региона.
Николаев исполнит мечту тринадцатилетнего Федора о телескопе, желание Арины, загадавшей на Новый год себе балансборд, и выберет подарок-сюрприз 15-летнему Никите, активному участнику школьных олимпиад, увлекающемся тяжелой атлетикой.
"Радость от осуществления детской мечты — лучшая награда и источник вдохновения. Мы с вами участвуем в этой акции с 2018 года, наполняя искренней радостью сердца детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти мгновения напоминают нам о важности добрых дел и вдохновляют на дальнейшую работу с добротой в сердце", — приводит пресс-служба слова Николаева.
Он добавил, что участие акции — это не только возможность подарить счастье конкретному ребенку, но и возможность стать лучше и эффективнее в повседневной деятельности, ведь истинное благо всегда начинается с малого и делает мир светлее.
Председатель "Союза женщин Чувашии" Наталья Николаева отметила, что приятно быть волшебником, который воплощает мечты. Так, сняв с елки три шара, подарки-сюрпризы из ее рук получат пятилетняя Ульяна из города Чебоксары, Даниил и Дарья из деревни Чергаши, юная Кира из Новочебоксарска — собаку-робота.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В Чувашии за это время было исполнено более 800 детских желаний. На сегодня в республике подано уже 642 заявки. В основном дети мечтают о путешествиях, роботах, наборах для творчества и велосипедах.
Организаторами Всероссийской акции является "Движение первых" при поддержке "Росмолодежь.Добро". Завершится "Елка желаний" 28 февраля 2026 года.
