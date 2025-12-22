Глава Чувашии Олег Николаев примет участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Чувашии Олег Николаев исполнит три желания юных жителей республики в рамках Всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба главы региона.

Николаев исполнит мечту тринадцатилетнего Федора о телескопе, желание Арины, загадавшей на Новый год себе балансборд, и выберет подарок-сюрприз 15-летнему Никите, активному участнику школьных олимпиад, увлекающемся тяжелой атлетикой.

"Радость от осуществления детской мечты — лучшая награда и источник вдохновения. Мы с вами участвуем в этой акции с 2018 года, наполняя искренней радостью сердца детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Эти мгновения напоминают нам о важности добрых дел и вдохновляют на дальнейшую работу с добротой в сердце", — приводит пресс-служба слова Николаева.

Он добавил, что участие акции — это не только возможность подарить счастье конкретному ребенку, но и возможность стать лучше и эффективнее в повседневной деятельности, ведь истинное благо всегда начинается с малого и делает мир светлее.

Председатель "Союза женщин Чувашии" Наталья Николаева отметила, что приятно быть волшебником, который воплощает мечты. Так, сняв с елки три шара, подарки-сюрпризы из ее рук получат пятилетняя Ульяна из города Чебоксары, Даниил и Дарья из деревни Чергаши, юная Кира из Новочебоксарска — собаку-робота.

Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года на всей территории России. За это время выполнено уже более 320 тысяч желаний. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В Чувашии за это время было исполнено более 800 детских желаний. На сегодня в республике подано уже 642 заявки. В основном дети мечтают о путешествиях, роботах, наборах для творчества и велосипедах.