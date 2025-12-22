https://ria.ru/20251222/akademik-2063869311.html
Академик РАН Логунов возглавил НИЦЭМ имени Гамалеи
Академик РАН Логунов возглавил НИЦЭМ имени Гамалеи - РИА Новости, 22.12.2025
Академик РАН Логунов возглавил НИЦЭМ имени Гамалеи
Руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ назначен академик РАН Денис Логунов
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Руководителем Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ назначен академик РАН Денис Логунов, академик Александр Гинцбург продолжит работу в должности научного руководителя центра, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"С 22 декабря на должность директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Гамалеи Минздрава России
назначается Денис Юрьевич Логунов
", - сказал Мурашко
на встрече с руководством центра, чьи слова приводит пресс-служба Минздрава.
Отдельно глава Минздрава России поблагодарил академика Александра Гинцбурга
за многолетний вклад в развитие отечественной науки и борьбу с инфекционными угрозами. Он продолжит работу в должности научного руководителя НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
"Я бы хотел сказать слова благодарности Александру Леонидовичу Гинцбургу, поскольку он на протяжении десятков лет являясь руководителем центра, действительно совершил, на мой взгляд, большой рывок в области эпидемиологии, микробиологии, вопросов защиты государства от инфекционных заболеваний. Благодаря центру мы стали первой в мире страной с вакциной для профилактики коронавирусной инфекции, которую поставили более, чем в 70 стран мира", - подчеркнул Мурашко.