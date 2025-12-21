Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
13:26 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/zimbabve-2063635603.html
Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве с Россией
Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 21.12.2025
Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве с Россией
Сотрудничество между Россией и Зимбабве всеобъемлюще и охватывает все сферы жизни, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Амон Мурвира
Глава МИД Зимбабве рассказал о сотрудничестве с Россией

Глава МИД Зимбабве Мурвира: сотрудничество РФ и Зимбабве охватывает все сферы

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Сотрудничество между Россией и Зимбабве всеобъемлюще и охватывает все сферы жизни, заявил РИА Новости министр иностранных дел страны Амон Мурвира на полях Форума партнерства Россия-Африка.
"Наше сотрудничество между Зимбабве и Российской Федерацией является всеобъемлющим и охватывает все сферы жизни", - сказал он агентству.

В качестве примера министр привёл различные сектора экономики: недропользование, добыча полезных ископаемых, их переработка.
Кроме того, Мурвира указал на сотрудничество в области науки, технологий, инноваций, культуры, энергетики, биотехнологий, космоса и здравоохранения.
"И мы надеемся на дальнейшее укрепление сотрудничества", - добавил он.

Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.
