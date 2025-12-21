Глава МИД Зимбабве назвал сотрудничество с Россией суверенным

КАИР, 21 дек - РИА Новости. Суверенный выбор африканских стран сотрудничать с Россией способствует суверенитету континента, заявил РИА Новости глава МИД Зимбабве Амон Мурвира.
«
"Суверенный выбор приводит к суверенным результатам. Итак, по логике вещей, вы можете видеть, что сотрудничество, которое является суверенным, приводит к суверенитету Африки... Это отношения людей с общими ценностями. И эти общие ценности - те, которые мы используем для создания суверенной Африки, а также для поощрения суверенной Российской Федерации", - сказал он агентству.
В связи с этим, как отметил министр, Россия и Африка работают над созданием сотрудничества экономического и политического суверенитета.
Вторая министерская конференция форума партнерства Россия-Африка прошла 19-20 декабря в Каире. Министерство иностранных дел Египта сообщало, что участие в мероприятии примут более 50 стран Африки. Со стороны России в нем принял участие глава МИД Сергей Лавров.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия - Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита – в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.