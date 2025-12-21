«

"Суверенный выбор приводит к суверенным результатам. Итак, по логике вещей, вы можете видеть, что сотрудничество, которое является суверенным, приводит к суверенитету Африки... Это отношения людей с общими ценностями. И эти общие ценности - те, которые мы используем для создания суверенной Африки, а также для поощрения суверенной Российской Федерации", - сказал он агентству.