Президент Киргизии оценил объемы взаимной торговли стран ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
20:32 21.12.2025
Президент Киргизии оценил объемы взаимной торговли стран ЕАЭС
Президент Киргизии оценил объемы взаимной торговли стран ЕАЭС
Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году достигла почти 100 миллиардов долларов, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров. РИА Новости, 21.12.2025
2025
экономика, киргизия, сша, санкт-петербург, садыр жапаров, евразийский экономический союз
Экономика, Киргизия, США, Санкт-Петербург, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз
Президент Киргизии оценил объемы взаимной торговли стран ЕАЭС

Жапаров: взаимная торговля стран ЕАЭС достигла почти 100 млрд долларов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Взаимная торговля стран ЕАЭС в 2025 году достигла почти 100 миллиардов долларов, сообщил президент Киргизии Садыр Жапаров.
"Взаимная торговля достигла почти 100 миллиардов долларов США, и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу. При этом есть большой потенциал во взаимной торговле, который до конца еще не реализован. Нам необходимо подготовить и реализовать действенные меры, направленные на увеличение доли взаимной торговли в нашем общем торговом обороте", - сказал глава государства в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
По его словам, взаимная торговля является практическим индикатором интеграции. Киргизский лидер также отметил, что в 2025 году на внутреннем рынке ЕАЭС была проведена значительная работа по выявлению и устранению препятствий. Жапаров выразил уверенность в том, что чем меньше барьеров и издержек, тем устойчивее союз и тем выше его конкурентоспособность.
"Несмотря на достигнутый прогресс, мы продолжаем сталкиваться с рядом трудностей, требующих дополнительного внимания и согласованных действий. Считаю важным, чтобы государства-члены при принятии решений на национальном уровне в полной мере учитывали необходимость обеспечения прозрачных, стабильных и предсказуемых условий торговли. Создание таких условий является ключевым фактором устойчивого развития общего рынка и эффективного функционирования интеграционных механизмов ЕАЭС, а также необходимым условием для дальнейшего роста взаимной торговли и реализации ее потенциала. Это показатель не только экономической активности, но и доверия, взаимной поддержки и наличия реального интереса между нашими странами", - подытожил президент.
