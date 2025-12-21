Президент Киргизии оценил объемы взаимной торговли стран ЕАЭС

«

"Взаимная торговля достигла почти 100 миллиардов долларов США, и это не просто цифры. Это показатель доверия, взаимной поддержки и реального интереса наших стран друг к другу. При этом есть большой потенциал во взаимной торговле, который до конца еще не реализован. Нам необходимо подготовить и реализовать действенные меры, направленные на увеличение доли взаимной торговли в нашем общем торговом обороте", - сказал глава государства в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.