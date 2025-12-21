Жапаров назвал энергетическую безопасность показателем стабильности ЕАЭС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал энергетическую и продовольственную безопасность основными показателями экономической стабильности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"В условиях стремительных экономических изменений, нестабильной конъюнктуры мировых рынков и колебаний цен на товары первой необходимости, вопросы устойчивости развития базовых отраслей экономики приобретают особую значимость. В этой связи продовольственная и энергетическая безопасность выходят на первый план как взаимосвязанные элементы экономической стабильности наших государств", - сказал киргизский лидер в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге

По его словам, обеспечение продовольственной безопасности – это не абстрактная цель, а прямая ответственность перед гражданами стран союза.

"Считаю важным и необходимым договориться нам о конкретных мерах и инструментах, которые позволили бы укрепить наш агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства", - подчеркнул президент.

Жапаров уточнил, что одновременно в центре внимания стран ЕАЭС остается вопрос формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, как ключевого элемента энергетического сотрудничества. Это направление сотрудничества, утверждает глава Киргизии , давно стало фундаментом энергетической интеграции государств союза, и его дальнейшее развитие имеет первостепенное значение.