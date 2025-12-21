Рейтинг@Mail.ru
21.12.2025
19:43 21.12.2025
Жапаров назвал энергетическую безопасность показателем стабильности ЕАЭС
Жапаров назвал энергетическую безопасность показателем стабильности ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Жапаров назвал энергетическую безопасность показателем стабильности ЕАЭС
Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал энергетическую и продовольственную безопасность основными показателями экономической стабильности Евразийского... РИА Новости, 21.12.2025
киргизия
санкт-петербург
садыр жапаров
евразийский экономический союз
экономика
киргизия
санкт-петербург
киргизия, санкт-петербург, садыр жапаров, евразийский экономический союз, экономика
Киргизия, Санкт-Петербург, Садыр Жапаров, Евразийский экономический союз, Экономика
Жапаров назвал энергетическую безопасность показателем стабильности ЕАЭС

Жапаров: энергетическая безопасность показывает стабильности ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал энергетическую и продовольственную безопасность основными показателями экономической стабильности Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
"В условиях стремительных экономических изменений, нестабильной конъюнктуры мировых рынков и колебаний цен на товары первой необходимости, вопросы устойчивости развития базовых отраслей экономики приобретают особую значимость. В этой связи продовольственная и энергетическая безопасность выходят на первый план как взаимосвязанные элементы экономической стабильности наших государств", - сказал киргизский лидер в ходе заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Лукашенко предложил Узбекистану стать членом ЕАЭС
Вчера, 19:31
По его словам, обеспечение продовольственной безопасности – это не абстрактная цель, а прямая ответственность перед гражданами стран союза.
"Считаю важным и необходимым договориться нам о конкретных мерах и инструментах, которые позволили бы укрепить наш агропродовольственный сектор, обеспечить население безопасными и доступными продуктами, поддержать фермеров и производителей, привлекать инвестиции в современные технологии производства", - подчеркнул президент.
Жапаров уточнил, что одновременно в центре внимания стран ЕАЭС остается вопрос формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, как ключевого элемента энергетического сотрудничества. Это направление сотрудничества, утверждает глава Киргизии, давно стало фундаментом энергетической интеграции государств союза, и его дальнейшее развитие имеет первостепенное значение.
"Создание общих энергетических рынков – это не просто очередной этап нашей совместной работы. Это серьезный и важный этап, который формирует архитектуру будущей энергетической безопасности союза. Мы ожидаем, что запуск общих рынков энергоресурсов союза даст импульс роста внутреннего товарооборота, усилит конкуренцию и откроет новые возможности для бизнеса. Главный результат, который мы видим – это надежное обеспечение государств членов энергоресурсами и повышение их энергетической безопасности", - отметил лидер Киргизии.
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе в Санкт-Петербурге
Путин назвал долю нацвалютных операций между странами ЕАЭС
Вчера, 19:23
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
