15:28 21.12.2025 (обновлено: 16:07 21.12.2025)
Жапаров назвал переговоры с Путиным возможностью обсудить сотрудничество
БИШКЕК, 21 дек – РИА Новости. Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что эти переговоры являются хорошей возможностью обсудить сотрудничество двух стран.
"Сегодня нам представляется хорошая возможность обсудить актуальные вопросы. Рассчитываю, что мы обменяемся (мнениями - ред.) по дальнейшему развитию киргизско-российского двустороннего сотрудничества", - сказал Жапаров.
Также киргизский лидер поблагодарил президента РФ за теплый прием и поздравил его с наступающим Новым годом.
Жапаров прибыл в Санкт-Петербург с рабочим визитом в субботу. По данным его пресс-службы, у киргизского лидера помимо встречи с Путиным запланировано участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств - участников Содружества Независимых Государств.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Путин и Жапаров поддержали формирование архитектуры безопасности в Евразии
26 ноября, 13:14
 
