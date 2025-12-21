https://ria.ru/20251221/zhaparov-2063649022.html
Жапаров назвал переговоры с Путиным возможностью обсудить сотрудничество
Жапаров назвал переговоры с Путиным возможностью обсудить сотрудничество - РИА Новости, 21.12.2025
Жапаров назвал переговоры с Путиным возможностью обсудить сотрудничество
Президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что эти переговоры являются хорошей возможностью... РИА Новости, 21.12.2025
садыр жапаров
владимир путин
киргизия
россия
санкт-петербург
киргизия
россия
санкт-петербург
Новости
Жапаров назвал переговоры с Путиным возможностью обсудить сотрудничество
Жапаров назвал переговоры с Путиным хорошей возможностью обсудить сотрудничество