Заседание Высшего совета ЕАЭС продолжилось в широком составе

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге продолжилось в широком составе, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
