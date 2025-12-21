Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС
16:55 21.12.2025
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным. РИА Новости, 21.12.2025
санкт-петербург
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, евразийский экономический союз, владимир путин, россия
Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС

Путин надеется заседание Высшего совета ЕАЭС будет результативным

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
Владимир Путин на полях саммита Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным.
"Рассчитываю, что сегодняшнее заседание Высшего Евразийского совета будет результативным, позволит заметно продвинуться по всем нашим вопросам, которые представляют взаимный интерес", - сказал Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Работа ЕАЭС дает экономическую устойчивость всего региона, заявил Путин
Санкт-ПетербургЕвразийский экономический союзВладимир ПутинРоссия
 
 
