Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге будет результативным. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:55:00+03:00
2025-12-21T16:55:00+03:00
2025-12-21T16:59:00+03:00
санкт-петербург
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург, евразийский экономический союз, владимир путин, россия
Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
Путин выразил надежду на результативность заседания Высшего совета ЕАЭС
