Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи
20:01 21.12.2025 (обновлено: 20:05 21.12.2025)
Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи
Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения СМИ об "официальных переговорах" с южнокорейской стороной по "ядерной программе КНДР". РИА Новости, 21.12.2025
Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи

Захарова опровергла сообщения о переговорах с Южной Кореей по поводу КНДР

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения СМИ об "официальных переговорах" с южнокорейской стороной по "ядерной программе КНДР".
"Российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней ни темы, затрагивающие двусторонние отношения Пхеньяна и Сеула, ни тем более "ядерную проблему КНДР" по причине того, что никакой "ядерной проблемы КНДР" для России не существует. Равно как и в МИД России, да и в нашей стране в целом нет никаких представителей по такой тематике. Налицо неуклюжая попытка выдать рабочую поездку делегации МИД РК в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности Центра энергетики и безопасности, за некие официальные переговоры по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Противники отношений России с КНДР пытаются мешать, заявила Захарова
РоссияЮжная КореяКНДРМария ЗахароваВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала