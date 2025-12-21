https://ria.ru/20251221/zakharova-2063690740.html
Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения СМИ об "официальных переговорах" с южнокорейской стороной по "ядерной программе КНДР". РИА Новости, 21.12.2025
Захарова опровергла сообщения о переговорах России и Южной Кореи
