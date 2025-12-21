Рейтинг@Mail.ru
Петербургский "Зенит" обыграл "Локомотив" в матче Суперлиги по волейболу - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
20:40 21.12.2025
Петербургский "Зенит" обыграл "Локомотив" в матче Суперлиги по волейболу
Петербургский "Зенит" обыграл "Локомотив" в матче Суперлиги по волейболу
Петербургский "Зенит" одержал победу над новосибирским "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Петербургский "Зенит" обыграл "Локомотив" в матче Суперлиги по волейболу

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Петербургский "Зенит" одержал победу над новосибирским "Локомотивом" в матче 14-го тура чемпионата России по волейболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3-0 (25:17, 25:20, 25:22).
"Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, "Локомотив" располагается на третьей строчке.
В другом матче дня "Оренбуржье" со счетом 3-0 (25:18, 25:14, 25:19) одержал победу над последней командой чемпионата - московским МГТУ.
21 декабря 2025 • начало в 19:00
Завершен
Зенит
3 : 025:1725:2025:22
Локомотив Новосибирск
