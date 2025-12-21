Венгерская рабочая партия вместе с КПРФ создаст инфопункт "Москва-Будапешт"

БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгерская рабочая партия планирует вместе с КПРФ создать инфопункт "Москва-Будапешт", чтобы информировать венгерских граждан о событиях в России и популяризировать среди венгров российские достижения, заявил РИА Новости председатель партии Дьюла Тюрмер.

"Мы предложили КПРФ создать инфопункт "Москва-Будапешт". Он мог бы осуществлять следующие цели. Во-первых, через интернет мы могли бы давать на венгерском языке сообщения о жизни России , передавать материалы, которые подготовили товарищи из КПРФ. Во-вторых, могли бы организовать здесь выставки русской книги, русского искусства. Могли бы реализовывать, продавать, показывать такие вещи, которые до нас не доходят. Будет, скажем, День космонавтики, а в Венгрии достать фотографию или скульптуру Гагарина невозможно. Почему же не привезти?" - сказал Тюрмер.

По его словам, был бы создан также "неофициальный мост для общественности, через который в Венгрию могли бы приезжать и ученые, и представители различных" организаций.

"К сожалению, венгерская общественность находится под влиянием западных средств массовой информации и до Венгрии и до венгерских людей не доходит истина о жизни российского общества, достижениях России в строительстве своей страны. И мы хотим изменить эту ситуацию. Наши народы дружеские, у нас нет ни исторических, никаких других конфликтов. Поэтому думаем, что надо своими средствами помочь тому, чтобы венгерская общественность была информирована", - отметил политик.

Тюрмер сообщил, что сейчас идея находится на стадии разработки.

"Я недавно бывал в московском горкоме КПРФ, обсуждал это с московскими товарищами. Я вижу, что там есть живой интерес. И не просто живой интерес, но есть материальные возможности включиться в такой проект", - добавил он.

Выступая мероприятии, посвященном 36-ой годовщине формирования Венгерской рабочей партии, Тюрмер отметил, что партия поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине

"Усиление России - это и наш интерес. Наш интерес и в том, чтобы Россия вернула назад свои исторические земли. Без этого не будет устойчивого мира. Мы в этой борьбе не придерживаемся нейтралитета, мы за Россию", - сказал председатель партии.