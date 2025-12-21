Рейтинг@Mail.ru
Венгерская рабочая партия вместе с КПРФ создаст инфопункт "Москва-Будапешт" - РИА Новости, 21.12.2025
14:33 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/vengriya-2063642837.html
Венгерская рабочая партия вместе с КПРФ создаст инфопункт "Москва-Будапешт"
Венгерская рабочая партия вместе с КПРФ создаст инфопункт "Москва-Будапешт"
© AP Photo / Anna SzilagyiЗдание парламента Венгрии
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Anna Szilagyi
Здание парламента Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Венгерская рабочая партия планирует вместе с КПРФ создать инфопункт "Москва-Будапешт", чтобы информировать венгерских граждан о событиях в России и популяризировать среди венгров российские достижения, заявил РИА Новости председатель партии Дьюла Тюрмер.
"Мы предложили КПРФ создать инфопункт "Москва-Будапешт". Он мог бы осуществлять следующие цели. Во-первых, через интернет мы могли бы давать на венгерском языке сообщения о жизни России, передавать материалы, которые подготовили товарищи из КПРФ. Во-вторых, могли бы организовать здесь выставки русской книги, русского искусства. Могли бы реализовывать, продавать, показывать такие вещи, которые до нас не доходят. Будет, скажем, День космонавтики, а в Венгрии достать фотографию или скульптуру Гагарина невозможно. Почему же не привезти?" - сказал Тюрмер.
Штаб-квартира ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Венгрии считают, что ЕС скоро вернется к обсуждению активов России
19 декабря, 23:01
По его словам, был бы создан также "неофициальный мост для общественности, через который в Венгрию могли бы приезжать и ученые, и представители различных" организаций.
"К сожалению, венгерская общественность находится под влиянием западных средств массовой информации и до Венгрии и до венгерских людей не доходит истина о жизни российского общества, достижениях России в строительстве своей страны. И мы хотим изменить эту ситуацию. Наши народы дружеские, у нас нет ни исторических, никаких других конфликтов. Поэтому думаем, что надо своими средствами помочь тому, чтобы венгерская общественность была информирована", - отметил политик.
Тюрмер сообщил, что сейчас идея находится на стадии разработки.
"Я недавно бывал в московском горкоме КПРФ, обсуждал это с московскими товарищами. Я вижу, что там есть живой интерес. И не просто живой интерес, но есть материальные возможности включиться в такой проект", - добавил он.
Выступая мероприятии, посвященном 36-ой годовщине формирования Венгерской рабочей партии, Тюрмер отметил, что партия поддерживает Россию в проведении специальной военной операции на Украине.
"Усиление России - это и наш интерес. Наш интерес и в том, чтобы Россия вернула назад свои исторические земли. Без этого не будет устойчивого мира. Мы в этой борьбе не придерживаемся нейтралитета, мы за Россию", - сказал председатель партии.
Венгерская рабочая партия неоднократно проводила митинги против вовлечения Венгрии в конфликт на Украине под давлением ЕС и НАТО и в поддержку ориентированной на мир политики венгерского правительства. Тюрмер неоднократно публиковал статьи, посвященные современным российско-венгерским отношениям, в которых подчеркивал, что Россия является для Венгрии не только одной из целей "открытия на Восток", но и путем к новому мировому порядку, который должен строиться на равноправной основе, а не на разделении на более и менее привилегированные страны, как предлагает Запад.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита Киеву
19 декабря, 06:48
 
