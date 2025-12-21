https://ria.ru/20251221/ushakov-2063697356.html
Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия
Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия
Россия будет придерживаться позиций, которые обсуждались на Аляске и на других встречах с представителями США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.12.2025
Ушаков: Россия будет придерживаться позиций, которые обсуждались в Анкоридже