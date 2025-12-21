Рейтинг@Mail.ru
Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия - РИА Новости, 21.12.2025
20:40 21.12.2025
Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия
Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия
Россия будет придерживаться позиций, которые обсуждались на Аляске и на других встречах с представителями США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:40:00+03:00
2025-12-21T20:40:00+03:00
Ушаков рассказал, каких позиций будет придерживаться Россия

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия будет придерживаться позиций, которые обсуждались на Аляске и на других встречах с представителями США, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину Ушаков сообщил, что РФ оценит, что можно принять, а что категорически нельзя из тех сигналов от США, которые привезет глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями", - сказал Ушаков.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
