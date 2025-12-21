https://ria.ru/20251221/ushakov-2063696026.html
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева - РИА Новости, 21.12.2025
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Россия выработает свою позицию, с которой пойдет дальше в контактах с США по Украине, после того как спецпредставитель... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:30:00+03:00
2025-12-21T20:30:00+03:00
2025-12-21T20:35:00+03:00
россия
сша
украина
мирный план сша по украине
в мире
кирилл дмитриев
юрий ушаков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_0:0:3115:1753_1920x0_80_0_0_758e325bec7a9091cf60a7dffa313a4c.jpg
https://ria.ru/20251221/ushakov-2063694506.html
россия
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/18/2057220921_83:0:2812:2047_1920x0_80_0_0_35ca8a87d5fb094f1aae2ed6069feb0b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, мирный план сша по украине, в мире, кирилл дмитриев, юрий ушаков, павел зарубин
Россия, США, Украина, Мирный план США по Украине, В мире, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Павел Зарубин
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева
Ушаков: РФ выработает свою позицию на основе информации от Дмитриева