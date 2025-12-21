Рейтинг@Mail.ru
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева - РИА Новости, 21.12.2025
20:30 21.12.2025 (обновлено: 20:35 21.12.2025)
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Россия выработает свою позицию, с которой пойдет дальше в контактах с США по Украине, после того как спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев проинформирует о переговорах в Майами, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
"(Дмитриев - ред.) доложит прежде всего президенту о результатах своих переговоров. После этого мы выработаем позицию, с которой пойдем дальше, в том числе в контакт с американцами", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков
Россия США Украина Мирный план США по Украине В мире Кирилл Дмитриев Юрий Ушаков Павел Зарубин
 
 
