Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС для плана США
Предложенное Украиной и ЕС в рамках обсуждения плана США по украинскому урегулированию достаточно неконструктивно, считает помощник президента России Юрий... РИА Новости, 21.12.2025
