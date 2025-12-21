Рейтинг@Mail.ru
20:27 21.12.2025
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС для плана США
Ушаков назвал неконструктивными предложения Киева и ЕС для плана США

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Предложенное Украиной и ЕС в рамках обсуждения плана США по украинскому урегулированию достаточно неконструктивно, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
"Ну да, то, что было предложено, мне кажется, это достаточно неконструктивно", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков
