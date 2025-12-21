Рейтинг@Mail.ru
Россия распознает опасные и полезные сигналы от США, заявил Ушаков
20:24 21.12.2025 (обновлено: 20:36 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/ushakov-2063694914.html
Россия распознает опасные и полезные сигналы от США, заявил Ушаков
россия, сша, в мире, майами, юрий ушаков, павел зарубин, кирилл дмитриев
Россия, США, В мире, Майами, Юрий Ушаков, Павел Зарубин, Кирилл Дмитриев
Россия распознает опасные и полезные сигналы от США, заявил Ушаков

Ушаков: РФ распознает опасные и полезные сигналы от США, привезенные Дмитриевым

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия оценит, что можно принять, а что категорически нельзя из тех сигналов от США, которые привезет спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Он (Дмитриев - ред.) привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и от украинцев. И мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков
РоссияСШАВ миреМайамиЮрий УшаковПавел ЗарубинКирилл Дмитриев
 
 
