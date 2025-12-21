Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 21.12.2025 (обновлено: 20:34 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/ushakov-2063694506.html
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков - РИА Новости, 21.12.2025
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев кое-что сообщает о своих переговорах с РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T20:23:00+03:00
2025-12-21T20:34:00+03:00
в мире
мирный план сша по украине
кирилл дмитриев
юрий ушаков
россия
сша
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059715680_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_2e98746b213528880bbc4452e5ba2a08.jpg
https://ria.ru/20251221/ushakov-2063696026.html
россия
сша
майами
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059715680_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_7235db70aede94d44d582f8412118556.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мирный план сша по украине, кирилл дмитриев, юрий ушаков, россия, сша, майами
В мире, Мирный план США по Украине, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Россия, США, Майами
Дмитриев кое-что сообщает о переговорах по Украине в Майами, заявил Ушаков

Ушаков: Дмитриев кое-что сообщает о переговорах с Уиткоффом и Кушнером в США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев кое-что сообщает о своих переговорах с американской стороной в Майами, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Дмитриев кое-что сообщает", - сказал Ушаков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ушаков заявил о разработке Россией позиции после переговоров Дмитриева
Вчера, 20:30
 
В миреМирный план США по УкраинеКирилл ДмитриевЮрий УшаковРоссияСШАМайами
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала