Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщил Ушаков - РИА Новости, 21.12.2025
16:12 21.12.2025
Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщил Ушаков
Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.12.2025
сша
россия
дональд трамп
юрий ушаков
мирный план сша по украине
в мире
сша
россия
сша, россия, дональд трамп, юрий ушаков, мирный план сша по украине, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Мирный план США по Украине, В мире
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков ответил на вопрос о присутствии украинской делегации в Майами
СШАРоссияДональд ТрампЮрий УшаковМирный план США по УкраинеВ мире
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Заголовок открываемого материала