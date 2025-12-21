https://ria.ru/20251221/ushakov-2063655865.html
Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщил Ушаков
Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщил Ушаков - РИА Новости, 21.12.2025
Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщил Ушаков
Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.12.2025
Кремль поздравит Трампа с Новым годом и Рождеством, сообщил Ушаков
Ушаков: Кремль направит поздравления Трампу с Новым годом и Рождеством