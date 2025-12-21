Ушаков ответил на вопрос о присутствии украинской делегации в Майами

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ему неизвестно, присутствуют ли украинские делегаты в Майами, где пройдут переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной.