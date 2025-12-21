Рейтинг@Mail.ru
11:06 21.12.2025 (обновлено: 12:19 21.12.2025)
Ушаков ответил на вопрос о присутствии украинской делегации в Майами
Ушаков ответил на вопрос о присутствии украинской делегации в Майами
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ему неизвестно, присутствуют ли украинские делегаты в Майами, где пройдут переговоры главы Российского фонда...
майами, украина, россия, мирный план сша по украине, в мире, кирилл дмитриев, юрий ушаков, стив уиткофф, российский фонд прямых инвестиций
Майами, Украина, Россия, Мирный план США по Украине, В мире, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф, Российский фонд прямых инвестиций
Ушаков ответил на вопрос о присутствии украинской делегации в Майами

Ушаков: РФ не знает о присутствии представителей Украины в Майами

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что ему неизвестно, присутствуют ли украинские делегаты в Майами, где пройдут переговоры главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева с американской стороной.
"Не знаю, не знаю, есть ли там украинцы", - ответил Ушаков журналистам на вопрос о том, могут ли в Майами состояться контакты Дмитриева с украинской стороной. Ушаков отметил, что Дмитриев отправился в Майами для разговора с американскими партнерами.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Дмитриев по возвращении из США доложит об итогах переговоров, заявил Ушаков
МайамиУкраинаРоссияМирный план США по УкраинеВ миреКирилл ДмитриевЮрий УшаковСтив УиткоффРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
