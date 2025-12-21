Рейтинг@Mail.ru
Ушаков сообщил, что не видел документы по плану США после встреч в Берлине
11:01 21.12.2025 (обновлено: 11:09 21.12.2025)
Ушаков сообщил, что не видел документы по плану США после встреч в Берлине
Ушаков сообщил, что не видел документы по плану США после встреч в Берлине - РИА Новости, 21.12.2025
Ушаков сообщил, что не видел документы по плану США после встреч в Берлине
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:01:00+03:00
2025-12-21T11:09:00+03:00
Ушаков сообщил, что не видел документы по плану США после встреч в Берлине

Ушаков сообщил, что не видел документы по плану США после переговоров в Берлине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что пока не видел документов США по мирному урегулированию после обсуждений с Европой и Киевом.
"Через прессу мы получали сигналы, но, честно говоря, я сам никаких бумаг не видел", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ушаков: предложения, вносимые ЕС по плану США, не приближают мир
Вчера, 10:58
 
