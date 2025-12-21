Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: предложения, вносимые ЕС по плану США, не приближают мир
10:58 21.12.2025 (обновлено: 11:07 21.12.2025)
Ушаков: предложения, вносимые ЕС по плану США, не приближают мир
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что уверен в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение РИА Новости, 21.12.2025
сша, евросоюз, мирный план сша по украине, в мире, россия, юрий ушаков
Ушаков: предложения, вносимые ЕС по плану США, не приближают мир

© РИА Новости / Кристина Кормилицына Помощник президента РФ Юрий Ушаков
 Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что уверен в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение долгосрочного мира.
"Я более чем уверен, что те положения, которые внесли и пытаются вносить европейцы вместе с украинцами, они точно нарушают документы и нарушают возможности достичь долгосрочного мира", - сказал Ушаков журналистам.
