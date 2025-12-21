https://ria.ru/20251221/ushakov-2063618053.html
Ушаков: предложения, вносимые ЕС по плану США, не приближают мир
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что уверен в том, что положения, которые пытаются внести европейцы и украинцы в мирный план, не приближают достижение РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:58:00+03:00
сша
россия
