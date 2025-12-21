https://ria.ru/20251221/ushakov-2063617948.html
Ушаков: встреча представителей России, США и Украины не прорабатывается
Ушаков: встреча представителей России, США и Украины не прорабатывается
Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что возможная трехсторонняя встреча представителей США, России и Украины не находится в проработке. РИА Новости, 21.12.2025
