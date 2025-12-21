Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину - РИА Новости, 21.12.2025
19:13 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ukraina-2063682735.html
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину - РИА Новости, 21.12.2025
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину
Министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил про Украину в поздравлении с днем рождения для премьер-министра Барта де Вевера в соцсети X. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:13:00+03:00
2025-12-21T19:13:00+03:00
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину

Глава МО Бельгии Франкен пошутил про Украину в поздравлении для премьера

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил про Украину в поздравлении с днем рождения для премьер-министра Барта де Вевера в соцсети X.
"По пути на Украину на самолете А400М, в нашей первой поездке за границу (Евросоюза. — Прим. Ред.). (Жерара— Прим. Ред.) Депардье и (Башара — Прим. Ред.) Асада не видно", — написал он.
Чиновник также прикрепил к поздравлению совместную фотографию с премьером на фоне самолета. При этом он не уточнил, когда был сделан этот снимок.
В пятницу де Вевер, отвергший на саммите ЕС идею о конфискации активов России, пошутил о поездке на дачу в Санкт-Петербург. В завершении пресс-конференции он заявил, что с ним по соседству живут актер Жерар Депардье и бывший президент Сирии Башар Асад, а сам он "мог бы стать в России мэром".
Денис Гончар - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Посол России в Бельгии высказался об отношениях двух стран
19 декабря, 16:43
 
В миреУкраинаБельгияРоссияЖерар ДепардьеБашар АсадТео ФранкенЕвросоюз
 
 
