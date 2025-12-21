https://ria.ru/20251221/ukraina-2063682735.html
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину - РИА Новости, 21.12.2025
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину
Министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил про Украину в поздравлении с днем рождения для премьер-министра Барта де Вевера в соцсети X. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T19:13:00+03:00
2025-12-21T19:13:00+03:00
2025-12-21T19:13:00+03:00
в мире
украина
бельгия
россия
жерар депардье
башар асад
тео франкен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051860984_478:81:2652:1304_1920x0_80_0_0_1ed100aa405c01d44affcf545bb675c1.jpg
https://ria.ru/20251219/rossiya-2063344182.html
украина
бельгия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051860984_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_97a6abd5438b1e869bf072826e5d4885.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бельгия, россия, жерар депардье, башар асад, тео франкен, евросоюз
В мире, Украина, Бельгия, Россия, Жерар Депардье, Башар Асад, Тео Франкен, Евросоюз
Министр обороны Бельгии пошутил про Украину
Глава МО Бельгии Франкен пошутил про Украину в поздравлении для премьера