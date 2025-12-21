Рейтинг@Mail.ru
На Украине начнут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы
15:36 21.12.2025
На Украине начнут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы
На Украине начнут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы - РИА Новости, 21.12.2025
На Украине начнут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы
На Украине после коррупционного скандала в энергетике решено провести аудит 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий минобороны. РИА Новости, 21.12.2025
в мире
украина
герман галущенко
светлана гринчук
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
в мире, украина, герман галущенко, светлана гринчук, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины
В мире, Украина, Герман Галущенко, Светлана Гринчук, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины
На Украине начнут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы

На Украине с 23 декабря начнется аудит почти 90 предприятий оборонной сферы

Украинский флаг
Украинский флаг
Украинский флаг. Архивное фото
Украинский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Украине после коррупционного скандала в энергетике решено провести аудит 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий минобороны.
Глава госаудитслужбы Украины Алла Басалаева заявила, что аудит начнется с 23 декабря и коснется 86 объектов хозяйствования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны и двух госпредприятий минобороны.
"С 23 декабря госаудитслужба начинает масштабный и основательный аудит в оборонном секторе… Аудиты и ревизии состоятся на 86 субъектах хозяйствования ОПК, привлеченных к производству и закупке вооружения, и двух госпредприятиях министерства обороны – "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла", - приводит текст заявления Басалаевой украинское издание "Главком".
Она отметила, что во время аудита в оборонной сфере в 2023 году было выявлено значительное количество нарушений, а выводы ревизии стали основанием для уголовных производств и увольнения ряда чиновников.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Премьер Украины Юлия Свириденко 13 ноября на фоне коррупционного скандала в энергетике заявила о готовящемся аудите всех государственных компаний, в том числе в оборонной сфере.
