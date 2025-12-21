На Украине начнут аудит почти 90 предприятий оборонной сферы

МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Украине после коррупционного скандала в энергетике решено провести аудит 88 объектах хозяйствования, ОПК и госпредприятий минобороны.

Глава госаудитслужбы Украины Алла Басалаева заявила, что аудит начнется с 23 декабря и коснется 86 объектов хозяйствования оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны и двух госпредприятий минобороны.

"С 23 декабря госаудитслужба начинает масштабный и основательный аудит в оборонном секторе… Аудиты и ревизии состоятся на 86 субъектах хозяйствования ОПК, привлеченных к производству и закупке вооружения, и двух госпредприятиях министерства обороны – "Агентство оборонных закупок" и "Государственный оператор тыла", - приводит текст заявления Басалаевой украинское издание "Главком".

Она отметила, что во время аудита в оборонной сфере в 2023 году было выявлено значительное количество нарушений, а выводы ревизии стали основанием для уголовных производств и увольнения ряда чиновников.

НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко , а также в компании " Энергоатом ". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.