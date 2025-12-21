МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 455 военных ВСУ, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станцию, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
"Нанесли поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, воздушно-десантной, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады спецназначения "Азов"* (признан в РФ террористической организацией) и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Веревка, Анновка, Сергеевка, Артемовка, Торецкое, Белицкое, Родинское, Новоалександровска Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 455 военнослужащих, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станция", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
* признан в РФ террористической организацией