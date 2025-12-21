Группировка "Центр" за сутки уничтожила более 455 военных ВСУ

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" уничтожили за сутки более 455 военных ВСУ, танки Abrams производства США и Leopard производства ФРГ, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, орудие полевой артиллерии и станцию, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.