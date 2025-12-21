https://ria.ru/20251221/tokaev-2063687835.html
Токаев назвал объем взаимных прямых инвестиций в ЕАЭС
Объем взаимных прямых инвестиций стран ЕАЭС превысил 20 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. РИА Новости, 21.12.2025
экономика, казахстан, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Объем взаимных прямых инвестиций стран ЕАЭС превысил 20 миллиардов долларов, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Несмотря на глобальные потрясения последних лет, нам удалось сохранить позитивную экономическую динамику. Ожидается, что совокупный валовый внутренний продукт стран ЕАЭС
в 2025 году увеличится на два процента. Согласно прогнозам, в ближайшие два года рост валового внутреннего продукта приобретет устойчивый характер. За время функционирования ЕАЭС накоплены объем взаимных прямых инвестиций в объединении, в нашем союзе, превысил 20 миллиардов долларов", - сказал Токаев
.
Он отметил, что приток инвестиций в Казахстан
увеличился почти в семь раз. Президент Казахстана отметил, что страны члены ЕАЭС и далее должны последовательно укреплять экономический потенциал Евразийского экономического союза.
"В 2015 году 600 миллионов долларов, в 2024 году, то есть в прошлом году, 4 миллиарда долларов. Промышленное производство выросло на 29 процентов и составило 1,5 триллиона долларов", - добавил казахстанский лидер.