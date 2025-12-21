Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американец Лернер Тьен стал победителем молодежного итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в Джидде (Саудовская Аравия).

В финале первая ракетка турнира Тьен со счетом 4:3 (7:4), 4:2, 4:1 победил второго сеяного - бельгийца Александра Блокса. Теннисисты провели на корте 59 минут.

За победу на молодежном итоговом турнире ATP американец получит более 502 тысяч долларов.