https://ria.ru/20251221/ten-2063710105.html
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР
Американец Лернер Тьен стал победителем молодежного итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в Джидде (Саудовская... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-21T22:26:00+03:00
2025-12-21T22:26:00+03:00
2025-12-21T22:26:00+03:00
теннис
спорт
атр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063709962_0:255:1200:930_1920x0_80_0_0_30729985a5748552537fd32927593e0b.jpg
/20251219/vavrinka-2063431665.html
атр
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063709962_0:142:1200:1042_1920x0_80_0_0_2d257766b32f537aca074c8a02682a07.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, атр
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР
Американский теннисист Тьен выиграл молодежный итоговый турнир АТР
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американец Лернер Тьен стал победителем молодежного итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в Джидде (Саудовская Аравия).
В финале первая ракетка турнира Тьен со счетом 4:3 (7:4), 4:2, 4:1 победил второго сеяного - бельгийца Александра Блокса. Теннисисты провели на корте 59 минут.
Next Gen ATP Finals, Final Stage
21 декабря 2025 • начало в 20:10
Завершен
За победу на молодежном итоговом турнире ATP американец получит более 502 тысяч долларов.
Тьену 20 лет. Американец является 28-й ракеткой мира, он завоевал свой второй титул в карьере - в ноябре теннисист стал победителем турнира категории АТР
250 во французском Меце. Свой лучший результат на турнирах Большого шлема он показал в 2025 году в Австралии, дойдя до четвертого круга.