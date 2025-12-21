Рейтинг@Mail.ru
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР
Теннис
 
22:26 21.12.2025
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР
Американец Тьен стал победителем молодежного итогового турнира АТР

Американский теннисист Тьен выиграл молодежный итоговый турнир АТР

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Американец Лернер Тьен стал победителем молодежного итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), который завершился в Джидде (Саудовская Аравия).
В финале первая ракетка турнира Тьен со счетом 4:3 (7:4), 4:2, 4:1 победил второго сеяного - бельгийца Александра Блокса. Теннисисты провели на корте 59 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Next Gen ATP Finals, Final Stage
21 декабря 2025 • начало в 20:10
Завершен
Лернер Тьен
3 : 04:34:24:1
Alexander Blockx
Календарь Турнирная таблица История встреч
За победу на молодежном итоговом турнире ATP американец получит более 502 тысяч долларов.
Тьену 20 лет. Американец является 28-й ракеткой мира, он завоевал свой второй титул в карьере - в ноябре теннисист стал победителем турнира категории АТР 250 во французском Меце. Свой лучший результат на турнирах Большого шлема он показал в 2025 году в Австралии, дойдя до четвертого круга.
