https://ria.ru/20251221/strelba-2063600089.html
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди - РИА Новости, 21.12.2025
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди
Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T07:23:00+03:00
2025-12-21T07:23:00+03:00
2025-12-21T10:37:00+03:00
юар
в мире
йоханнесбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063616478_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc1503c3f22e9369f1693c1c75720949.jpg
https://ria.ru/20251219/ssha-2063437377.html
юар
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063616478_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_a2e805fc37be33ab816561dd10e6ccce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, в мире, йоханнесбург
ЮАР, В мире, Йоханнесбург
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди
Рядом с Йоханнесбургом произошла стрельба, погибли десять человек
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
"Неизвестный вооруженный человек убил десять человек и ранил еще десятерых в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом", - говорится в сообщении агентства.
По словам правоохранителей, мотив стрелявшего пока неизвестен.