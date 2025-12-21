Рейтинг@Mail.ru
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди
07:23 21.12.2025 (обновлено: 10:37 21.12.2025)
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди
Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию. РИА Новости, 21.12.2025
В ЮАР произошла перестрелка, погибли люди

Рядом с Йоханнесбургом произошла стрельба, погибли десять человек

© Getty Images / Nigel JaredАвтомобиль полиции в Йоханнесбурге, Южная Африка
Автомобиль полиции в Йоханнесбурге, Южная Африка
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Десять человек погибли, еще десять пострадали в результате стрельбы в ЮАР рядом с Йоханнесбургом, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
"Неизвестный вооруженный человек убил десять человек и ранил еще десятерых в результате стрельбы в поселении рядом с Йоханнесбургом", - говорится в сообщении агентства.
По словам правоохранителей, мотив стрелявшего пока неизвестен.
