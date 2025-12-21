Что говорил сербский старец Фаддей о православии и России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Томислав Штрбулович прожил почти 90 лет, стал монахом с именем Фаддей и оставил пророчества, которые продолжают сбываться. О тайной власти ООН, приходе Антихриста и великой миссии России — что предсказал сербский старец?

Ребенок, открывший глаза после крещения

Томислав Штрбулович появился на свет в 1914-м в сербском селе Витовница. Новорожденный оказался так слаб, что семья поспешила с крещением, опасаясь, что он не доживет до утра. Согласно семейному преданию, младенец открыл глаза и впервые закричал только после совершения таинства — словно душа вернулась в тело.

"Я хотел служить Богу, потому что Он стоит над всеми нами", — вспоминал позже архимандрит Фаддей. К 18 годам решение созрело окончательно. Но тут врачи вынесли страшный вердикт: туберкулез легких, максимум четыре года жизни.

Для юноши это стало не поводом для отчаяния, а точкой выбора. "Я решил не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни Господу", — объяснял он.

Валаамские монахи и русская традиция

Первая попытка поступить в монастырь провалилась — настоятель счел молодого человека слишком юным. "Иди в Мильково, — посоветовал русский инок, — там найдешь то, чего ищет душа".

В Мильковском монастыре обитали подвижники с Валаама, бежавшие после революции 1917-го. Настоятель был учеником легендарного Амвросия Оптинского. Томислав погрузился в русскую духовную школу, освоил язык, сблизился с будущим святителем Иоанном Шанхайским. В 1935-м принял постриг под именем Фаддей.

Вторая мировая война застала его в Белграде. В 1943-м монаха арестовали и приговорили к расстрелу. По словам самого старца, в камере ему явился ангел и показал дорогу к спасению. Последовали бесконечные переводы из тюрьмы в тюрьму.

Старец, который не знал сна

В 70-е и 80-е годы отец Фаддей служил духовником в женском монастыре Туман. К нему потянулись паломники со всех Балкан — слава о прозорливом старце разнеслась широко.

Он мог всю ночь беседовать с людьми, принимая одного за другим, а на рассвете бодро отправляться на службу. "Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий", — так объяснял он свой подвиг. Такой ритм жизни не мог пройти бесследно — в 90-е его настигли инфаркты. Архимандрит Фаддей Витовницкий умер в 2003-м, не дожив всего года до 90 лет.

Прозорливость монаха поражала очевидцев. Он предвидел распад Югославии, отделение Косово. Говорил, что после великих страданий Сербия обретет свободу, но "с запада снова придут".

Война начинается в голове

В своих поучениях архимандрит раскрывал глубинные механизмы происходящего в мире. Он учил о невидимой битве между добром и злом, которая разворачивается прежде всего в человеческих умах.

"Жизнь здесь, на земле, — непрестанная физическая и умственная борьба. Война возникает сначала в мыслях, а когда уже не выдерживаем мысленной войны, тогда сводим счеты друг с другом", — говорил старец.

"Наша мысленная борьба не против плоти и крови, но против духов поднебесных", — повторял он слова апостола Павла.

Антихрист: обаятельный, как ягненок

Слова старца о появлении Антихриста записаны в книге "Духовные поучения".

"Антихрист родится в еврейском народе неестественным образом, от одной девицы", — говорил архимандрит, ссылаясь на древние тексты.

"Он будет трогательным, как ягненок, и многих привлечет к себе еще до того, как добьется власти", — предупреждал монах. По его словам, образ Антихриста будет явлен всем, но узнают его не сразу — слишком обаятельным и привлекательным он покажется людям.

Тайна ООН: кому служит организация

Одно из самых шокирующих откровений монаха касалось Организации Объединенных Наций. Эти слова также записаны в его "Духовных поучениях".

"Я был крайне удивлен, когда узнал, что ООН на самом деле служит сатане. Значит, они молятся сатане. Существует особый ритуал", — утверждал архимандрит.

© AP Photo / Angela Weiss Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Еще более зловеще звучит его пророчество о будущем мировом лидере: "Перед концом света Антихрист будет председателем ООН, властителем мира. В Женеве перед войной содружество народов не выбирало председателя, только секретаря. Председатель будет первым и последним, поэтому торопятся объединить весь мир, особенно американцы".

Монах объяснял связь между гонениями на веру и глобальными планами: "Православные, смиренные и кроткие души, непрестанно молятся Богу о том, чтобы Он предотвратил зло, поэтому православие преследуется, а мы этого не осознаем".

Россия — последний бастион

Старец предупреждал о глобальной угрозе: "Безбожная волна современности не пощадит ни одно государство". В том числе и православную Грецию, которой "тяжело противостоять преднамеренному давлению Запада".

"Материальная культура предлагает людям беспрестанные развлечения и постоянно увеличивает круг житейских попечений, что ведет к утрате духовного облика человека", — анализировал он.

Особое место в пророчествах архимандрита занимала Россия. Он верил, что только она способна склонить чашу весов в борьбе добра со злом. После всех великих скорбей, обещал монах, наступит "великая слава и радость".

"Русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие — более истинное благочестие, чем до всех гонений", — говорил монах.