Рейтинг@Mail.ru
Что говорил сербский старец Фаддей о православии и России - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/starets-2062903821.html
Что говорил сербский старец Фаддей о православии и России
Что говорил сербский старец Фаддей о православии и России - РИА Новости, 21.12.2025
Что говорил сербский старец Фаддей о православии и России
Томислав Штрбулович прожил почти 90 лет, стал монахом с именем Фаддей и оставил пророчества, которые продолжают сбываться. О тайной власти ООН, приходе... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T09:21:00+03:00
2025-12-21T09:21:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940582313_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_af2e914e8f5f4e6f651baacb1991a024.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940582313_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_ab68fff7300b377493c10a6dfe4990b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Что говорил сербский старец Фаддей о православии и России

© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. СаратоваСтарец Фаддей Витовницкий
Старец Фаддей Витовницкий - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Саратова
Старец Фаддей Витовницкий
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Томислав Штрбулович прожил почти 90 лет, стал монахом с именем Фаддей и оставил пророчества, которые продолжают сбываться. О тайной власти ООН, приходе Антихриста и великой миссии России — что предсказал сербский старец?

Ребенок, открывший глаза после крещения

Томислав Штрбулович появился на свет в 1914-м в сербском селе Витовница. Новорожденный оказался так слаб, что семья поспешила с крещением, опасаясь, что он не доживет до утра. Согласно семейному преданию, младенец открыл глаза и впервые закричал только после совершения таинства — словно душа вернулась в тело.
© Fotolia / JackFКрещение
Крещение - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Fotolia / JackF
Крещение
"Я хотел служить Богу, потому что Он стоит над всеми нами", — вспоминал позже архимандрит Фаддей. К 18 годам решение созрело окончательно. Но тут врачи вынесли страшный вердикт: туберкулез легких, максимум четыре года жизни.
Для юноши это стало не поводом для отчаяния, а точкой выбора. "Я решил не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни Господу", — объяснял он.

Валаамские монахи и русская традиция

Первая попытка поступить в монастырь провалилась — настоятель счел молодого человека слишком юным. "Иди в Мильково, — посоветовал русский инок, — там найдешь то, чего ищет душа".
В Мильковском монастыре обитали подвижники с Валаама, бежавшие после революции 1917-го. Настоятель был учеником легендарного Амвросия Оптинского. Томислав погрузился в русскую духовную школу, освоил язык, сблизился с будущим святителем Иоанном Шанхайским. В 1935-м принял постриг под именем Фаддей.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкАмвросий Оптинский
Амвросий Оптинский - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Амвросий Оптинский
Вторая мировая война застала его в Белграде. В 1943-м монаха арестовали и приговорили к расстрелу. По словам самого старца, в камере ему явился ангел и показал дорогу к спасению. Последовали бесконечные переводы из тюрьмы в тюрьму.

Старец, который не знал сна

В 70-е и 80-е годы отец Фаддей служил духовником в женском монастыре Туман. К нему потянулись паломники со всех Балкан — слава о прозорливом старце разнеслась широко.
Он мог всю ночь беседовать с людьми, принимая одного за другим, а на рассвете бодро отправляться на службу. "Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий", — так объяснял он свой подвиг. Такой ритм жизни не мог пройти бесследно — в 90-е его настигли инфаркты. Архимандрит Фаддей Витовницкий умер в 2003-м, не дожив всего года до 90 лет.
© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. СаратоваСтарец Фаддей Витовницкий
Старец Фаддей Витовницкий - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : Спасо-Преображенский мужской монастырь г. Саратова
Старец Фаддей Витовницкий
Прозорливость монаха поражала очевидцев. Он предвидел распад Югославии, отделение Косово. Говорил, что после великих страданий Сербия обретет свободу, но "с запада снова придут".

Война начинается в голове

В своих поучениях архимандрит раскрывал глубинные механизмы происходящего в мире. Он учил о невидимой битве между добром и злом, которая разворачивается прежде всего в человеческих умах.
"Жизнь здесь, на земле, — непрестанная физическая и умственная борьба. Война возникает сначала в мыслях, а когда уже не выдерживаем мысленной войны, тогда сводим счеты друг с другом", — говорил старец.
© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкМонумент Зураба Церетели "Добро побеждает Зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке
Монумент Зураба Церетели Добро побеждает Зло перед зданием ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в медиабанк
Монумент Зураба Церетели "Добро побеждает Зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке
"Наша мысленная борьба не против плоти и крови, но против духов поднебесных", — повторял он слова апостола Павла.

Антихрист: обаятельный, как ягненок

Слова старца о появлении Антихриста записаны в книге "Духовные поучения".
"Антихрист родится в еврейском народе неестественным образом, от одной девицы", — говорил архимандрит, ссылаясь на древние тексты.
© Fotolia / Viktor KuryanМужчина держит за руку ребенка
Мужчина держит за руку ребенка - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Fotolia / Viktor Kuryan
Мужчина держит за руку ребенка
"Он будет трогательным, как ягненок, и многих привлечет к себе еще до того, как добьется власти", — предупреждал монах. По его словам, образ Антихриста будет явлен всем, но узнают его не сразу — слишком обаятельным и привлекательным он покажется людям.

Тайна ООН: кому служит организация

Одно из самых шокирующих откровений монаха касалось Организации Объединенных Наций. Эти слова также записаны в его "Духовных поучениях".
"Я был крайне удивлен, когда узнал, что ООН на самом деле служит сатане. Значит, они молятся сатане. Существует особый ритуал", — утверждал архимандрит.
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Еще более зловеще звучит его пророчество о будущем мировом лидере: "Перед концом света Антихрист будет председателем ООН, властителем мира. В Женеве перед войной содружество народов не выбирало председателя, только секретаря. Председатель будет первым и последним, поэтому торопятся объединить весь мир, особенно американцы".
Монах объяснял связь между гонениями на веру и глобальными планами: "Православные, смиренные и кроткие души, непрестанно молятся Богу о том, чтобы Он предотвратил зло, поэтому православие преследуется, а мы этого не осознаем".

Россия — последний бастион

Старец предупреждал о глобальной угрозе: "Безбожная волна современности не пощадит ни одно государство". В том числе и православную Грецию, которой "тяжело противостоять преднамеренному давлению Запада".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВерующая в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя
Верующая в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Верующая в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя
"Материальная культура предлагает людям беспрестанные развлечения и постоянно увеличивает круг житейских попечений, что ведет к утрате духовного облика человека", — анализировал он.
Особое место в пророчествах архимандрита занимала Россия. Он верил, что только она способна склонить чашу весов в борьбе добра со злом. После всех великих скорбей, обещал монах, наступит "великая слава и радость".
"Русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие — более истинное благочестие, чем до всех гонений", — говорил монах.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастник крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери
Участник крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Участник крестного хода в честь праздника Казанской иконы Божьей Матери
Великая миссия ждет Россию в будущем, предрекал старец. Ей предстоит стать локомотивом для всех стран, которые избрали служение добру, миру и процветанию. Они сольются воедино, а во главе встанет "русский православный царь".
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала