Пророчество сербского старца об ООН, Антихристе и особой миссии России

Пророчество сербского старца об ООН, Антихристе и особой миссии России - РИА Новости, 22.08.2025

Пророчество сербского старца об ООН, Антихристе и особой миссии России

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости.

МОСКВА, 22 авг - РИА Новости. Простой монах из сербского монастыря стал одним из самых почитаемых духовников Балкан. К его келье тянулись вереницы паломников — за советом, утешением, прозрением. Старец не считал себя пророком, шутил про свой дар. Но время показало: его предсказания сбываются с пугающей точностью. Что он говорил о судьбе мира? И почему его слова о России звучат сегодня особенно актуально?Мальчик, который должен был умеретьРодился Томислав Штрбулович в 1914 году в селе Витовница — в самом начале Первой мировой войны. Младенец был настолько слаб, что родители поспешили его окрестить, не надеясь на выживание. По преданию, ребенок открыл глаза и закричал только после совершения таинства.С детства мальчик мечтал о монашеской жизни. "Я хотел служить Богу, потому что Он стоит над всеми нами", — вспоминал позже архимандрит Фаддей. В восемнадцать лет юноша твердо решил принять постриг.Тогда же врачи диагностировали у Томислава туберкулез — приговор был суров, максимум четыре года жизни. Это стало поворотным моментом. "Я решил не жить для этого мира, а посвятить свои краткие дни Господу", — объяснял свой выбор будущий старец.Русская школа духовностиПервый монастырь молодого человека не принял — рано, мол, еще. Но случайная встреча с русским иноком изменила судьбу. "Иди в Милково, — посоветовал тот, — там найдешь то, чего ищет душа".В монастыре Милково жили валаамские подвижники, бежавшие после революции. Настоятель был учеником самого Амвросия Оптинского. Томислав погрузился в русскую духовную традицию, выучил язык, подружился с будущим святителем Иоанном Шанхайским. В 1935 году принял монашеский постриг с именем Фаддей.Вторая мировая застала его в Белграде. В 1943 году Фаддея арестовали и приговорили к смерти. По словам самого старца, в заключении ему явился ангел и указал путь. Последовали бесконечные скитания по тюрьмам. Но монах выжил — ни болезнь, ни война его не сломили.Духовник, который не спалВ 1970-80-е годы отец Фаддей жил в женском монастыре Туман, был духовником сестричества. Тогда к нему и потянулись толпы паломников со всех Балкан.Старец мог ночь напролет беседовать с людьми, а утром бодро отправляться на службу. "Когда мы молимся за других, то принимаем на себя часть их страданий", — объяснял он свой подвиг. Стахановский режим не прошел бесследно — в 1990-е его настигли инфаркты.Прозорливость отца Фаддея поражала современников. Он предсказал распад Югославии, отделение Косово. Знал, что после великих страданий Сербия освободится, но "с запада снова придут".Мысленная война против поднебесных силВ своих поучениях старец раскрывал глубинные причины происходящего в мире. Он учил о невидимой битве между добром и злом, которая идет в человеческих сердцах."Жизнь здесь на земле — непрестанная физическая и умственная борьба. Война возникает сначала в мыслях, а когда уже не выдерживаем мысленной войны, тогда сводим счеты друг с другом", — объяснял архимандрит.Он рассказывал о девочке, которую родители привели на прием: "Я люблю своего папу и маму, но не знаю, почему мне в голову постоянно приходят мысли, чтобы я сопротивлялась им". "Видите, что творят духи под небом!", — комментировал старец."Наша мысленная борьба не против плоти и крови, но против духов поднебесных", — повторял отец Фаддей, цитируя апостола Павла.Тайна ООН и новый мировой порядокОдно из самых шокирующих откровений старца касалось Организации Объединенных Наций и было записано им в "Духовных поучениях". "Я был крайне удивлен, когда узнал, что ООН на самом деле служит сатане. Значит, они молятся сатане. Существует особый ритуал", — говорил архимандрит.По его словам, тайная всемирная организация стремится объединить весь мир под властью единого правителя. "Втайне разрабатываются планы установления нового мирового порядка", — предупреждал он."Сатана жалуется, что не может осуществить этот план. У него есть сила повлиять на объединение мира. Но он жалуется, что ему мешают православные", — раскрывал духовную подоплеку геополитических процессов отец Фаддей."И перед войной в Женеве и после войны в Америке не выбирали председателя, только секретаря. Место председателя свободно. Он будет первым и последним. Он будет избран, когда придет время, господином всего мира. Вот почему преследуется Православие и православные" — пророчествовал старец об Антихристе. "Православные, смиренные и кроткие души, непрестанно молятся Богу о том, чтобы Он предотвратил зло, поэтому православие преследуется, а мы этого не осознаем".Приход АнтихристаОсобенно жутко звучат предсказания старца о появлении этого последнего правителя, тоже описанное в книге. "Антихрист родится в еврейском народе неестественным образом, от одной девицы", — говорил архимандрит, ссылаясь на древние пророчества."Он будет трогательным, как ягненок, и многих привлечет к себе еще до того, как добьется власти", — предупреждал отец Фаддей. По его словам, образ Антихриста будет явлен всем, но узнают его не сразу — слишком обаятельным он покажется людям.Великая миссия РоссииОсобое место в пророчествах архимандрита занимала Россия. Он считал, что только она способна склонить чашу весов в борьбе добра со злом."Русское православие стало глубже, в нем больше внутреннего, чем внешнего. Сегодня русское благочестие — более истинное благочестие, чем до всех гонений", — объяснял монах.Великая миссия лежит на России в будущем, предрекал старец. Ей предстоит стать локомотивом всех стран, которые избрали служение добру, миру и процветанию. Они сольются воедино, а во главе встанет "русский православный царь"."Безбожная волна современности не пощадит ни одного государства", — предупреждал отец Фаддей. Но после всех великих скорбей наступит "великая слава и радость".Архимандрит Фаддей Витовницкий умер в 2003 году, прожив без года 90 лет. Туберкулез, который должен был убить его в молодости, отступил. Старец пережил войны, тюрьмы, гонения. И оставил потомкам пророчества, которые продолжают сбываться."Нам послано откровение через Иоанна Богослова. Уже бы давно начался Апокалипсис, если бы не молитвы праведников, которые отсрочивают это время", — говорил он.Верить в пророчества или нет — личный выбор каждого. Но глядя на то, как рушится старый миропорядок, сложно отделаться от мысли, что невидимая битва, о которой предупреждал старец Фаддей, уже идет.

