Минюст США убрал ряд файлов по делу Эпштейна, чтобы защитить жертв - РИА Новости, 21.12.2025
23:59 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ssha-2063715100.html
Минюст США убрал ряд файлов по делу Эпштейна, чтобы защитить жертв
2025-12-21T23:59:00+03:00
2025-12-21T23:59:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
nbc
фбр
дональд трамп
сша
нью-йорк (город)
флорида
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, NBC, ФБР, Дональд Трамп
© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Министерство юстиции США удалило ряд опубликованных документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, чтобы защитить личную информацию пострадавших, заявил заместитель генпрокурора США Тодд Бланш.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что меньшей мере 16 файлов, включая фото с президентом США Дональдом Трампом, исчезли из раздела сайта министерства юстиции США, где были размещены документы.
"Ряд фотографий был удалён после публикации в пятницу. Это связано с тем, что судья в Нью-Йорке обязал нас учитывать мнение любых пострадавших или организаций по защите прав пострадавших, если у них возникают опасения относительно материалов, которые мы размещаем ... Если потребуется заретушировать лица или другую информацию, мы это сделаем, а затем снова опубликуем материал", - сказал Бланш телеканалу NBC.
Бланш добавил, что Трампу нечего скрывать в документах по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнNBCФБРДональд Трамп
 
 
