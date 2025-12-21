Рейтинг@Mail.ru
Генпрокурор США просит пострадавших от Эпштейна связались с властями - РИА Новости, 21.12.2025
21:51 21.12.2025
Генпрокурор США просит пострадавших от Эпштейна связались с властями
Генпрокурор США Пэм Бонди попросила пострадавших от действий скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна связаться с американскими властями.
в мире
сша
нью-йорк (город)
флорида
джеффри эпштейн
дональд трамп
фбр
сша
нью-йорк (город)
флорида
в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, джеффри эпштейн, дональд трамп, фбр
В мире, США, Нью-Йорк (город), Флорида, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, ФБР
ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Генпрокурор США Пэм Бонди попросила пострадавших от действий скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна связаться с американскими властями.
"Мы уже встречались со многими пострадавшими и организациями, представляющими их интересы, и будем продолжать это делать, если поступят новые обращения. Пожалуйста, свяжитесь со мной, с заместителем генерального прокурора (Тоддом - ред.) Бланшем или с ФБР, и мы немедленно начнём расследование", - написала Бонди в соцсети X.
Здание Министерства юстиции США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
С сайта Минюста США исчезли документы по делу Эпштейна
Вчера, 01:24
Генпрокурор подтвердила, что минюст США предъявит обвинения всем, кто причастен к делу Эпштейна.
Минюст США в субботу обнародовал часть материалов дела Эпштейна во исполнение ранее принятого закона, который поддержали как демократы, так и многие республиканцы в конгрессе. Президента Дональда Трампа подозревают в связях с Эпштейном, хотя до сих пор конкретных доказательств того, что американский лидер был замешан в насилии над несовершеннолетними, представлено не было.
В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и минюста, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Более 500 страниц документов по делу Эпштейна полностью закрашены, пишутCBS
20 декабря, 18:22
 
В миреСШАНью-Йорк (город)ФлоридаДжеффри ЭпштейнДональд ТрампФБР
 
 
